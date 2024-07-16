Fransa Başbakanı Gabriel Attal istifa etti - Son Dakika
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Politika

Fransa Başbakanı Gabriel Attal istifa etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakanlar kurulu toplantısının ardından Başbakan Gabriel Attal'ın istifasını kabul etti. Attal, yeni bir hükümet kurulana kadar görevlerini yürütmeye devam edecek.

16.07.2024 20:19
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakanlar kurulu toplantısının ardından Başbakan Gabriel Attal'ın istifasını kabul etti.

Fransa'da seçimlerin ardından başbakan değişiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğinde bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısının ardından Başbakan Gabriel Attal'ın istifa ettiği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, istifası kabul edilen Attal'ın yeni bir hükümet kurulana kadar görevlerini yürütmeye devam edeceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu dönemin mümkün olan en kısa sürede sona ermesi için Fransız halkının hizmetinde olan proje ve eylemler etrafında birlik oluşturmak için Cumhuriyetçi güçlerin birlikte çalışması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Attal, Fransa'da genel seçimlerde sol partilerden oluşan ittifakın birinci çıkmasının ardından istifasını sunmak üzere Emmanuel Macron ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ise, Macron'un Attal'dan ülkede istikrarı sağlamak amacıyla şimdilik başbakanlık görevinde kalmasını istediği belirtilmişti. - PARİS

Kaynak: İHA

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