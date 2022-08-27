Macron Cezayir'de protesto edildi - Son Dakika
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Macron Cezayir'de protesto edildi

27.08.2022 17:39
Macron Cezayir'de protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'in Oran kentinde halkla bir araya geldiği sırada protestoyla karşılaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'in Oran kentinde halkla bir araya geldiği sırada protestoyla karşılaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi kapsamında geldiği Cezayir'de temaslarını sürdürüyor. Oran kentinde halka bir araya gelen Macron, zor anlar yaşadı. Macron etraftakileri selamladığı sırada bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Macron'u protesto eden grup, Fransa karşıtı ve "Çok yaşa Cezayir" şeklinde slogan atarken, korumalar devreye girdi. Tepkiyle karşılanan Macron, daha sonra aracına yöneldi. - CEZAYİR

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Kaynak: İHA

Emmanuel Macron, Cezayir, Fransa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Macron Cezayir'de protesto edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Macron Cezayir'de protesto edildi - Son Dakika
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