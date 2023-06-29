Fransa'da 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya kullanımı veli iznine tabi olacak - Son Dakika
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Fransa'da 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya kullanımı veli iznine tabi olacak

Fransa'da 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya kullanımı veli iznine tabi olacak

29.06.2023 21:55

Fransa Senatosu, 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya platformlarına kaydolmasını ve kullanmasını veli iznine tabi tutan tasarıyı kabul etti. Tasarı, sosyal medyada nefretle mücadele etmeyi amaçlayan yasa tasarısının bir parçası olarak görüşüldü. Senato'da oybirliğiyle kabul edilen tasarıya göre, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kaydolması için velisinden izin alması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca, platformların kullanıcıların yaşını ve veli iznini doğrulamak için bir sistem kullanması gerekecek. Kuralları ihlal eden platformlara yüksek cezalar verilebilecek ve veliler, çocuklarının sosyal medya hesaplarını askıya almasını talep edebilecek. Yasa ayrıca, sosyal medya ve çevrim içi platformların adli soruşturmalar kapsamında elektronik içeriklere yanıt verme süresini de düzenliyor.

Fransa'da Senato, 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya platformlarına kaydolmasını ve kullanmasını veli iznine tabi tutan tasarıyı kabul etti.

Fransız senatörler, sosyal medyada nefretle mücadele etmeyi amaçlayan yasa tasarısını 2. kez görüştü.

15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kaydolması için velisinden izin almasını zorunlu kılan tasarı, Senato'da oybirliğiyle kabul edildi.

Buna göre platformların, kullanıcıların yaşını ve küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem kullanması gerekecek.

Kuralları ihlal eden platformlara yüksek ceza kesilecek

Kurallara uymayan platformlara, dünya genelindeki cirosunun yüzde 1'ine kadar para cezası verilebilecek.

Veliler, platformlardan, 15 yaşındaki çocuklarının sosyal medya hesaplarını askıya almasını talep edebilecek.

Yasa, sosyal medya ve çevrim içi platformların, adli soruşturmalar kapsamında 10 günde elektronik içeriklerle ilgili yasal taleplere yanıt verme zorunluluğunu da kapsıyor. Platformlara tanınan bu süre, kişi veya mülke ciddi zarar riski bulunduğunda ise en fazla 8 saat olacak.

Ulusal Meclis'te dün kabul edilen tasarı, görüşülmek üzere Senato'ya gönderilmişti.

Tasarı, Senato'da da onaylanmasıyla yasalaştı.

Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadı olan Ulusal Meclis ve Senato'dan onay alması gerekiyor.

Kaynak: AA
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