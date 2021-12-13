Üye Girişi
Fransa'da gençlerin yarısı oy kullanmayı planlamıyor - Son Dakika

Fransa'da gençlerin yarısı oy kullanmayı planlamıyor

13.12.2021 14:05
Fransa'da gençlerin yarısı oy kullanmayı planlamıyor

Fransa'da yapılan bir ankete göre, 18 ila 30 yaş arasındaki gençlerin yarısından çoğu 4 ay sonra düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmayı düşünmüyor.

Fransa'da yapılan bir ankete göre, 18 ila 30 yaş arasındaki gençlerin yarısından çoğu 4 ay sonra düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmayı düşünmüyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 ay kala Fransa Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP) tarafından yapılan ankete göre, 18 ila 30 yaş arasındaki gençlerin yüzde 63'ü Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ilk turda çekimser kalmayı planlıyor. Bin Fransız ile yapılan anketin sonucu, yalnızca 10 gençten 6'sının Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgilendiğini gösterdi. IFOP Genel Müdürü Frédéric Dabi gençlerin çekimserliğinin nedenini siyasi temsilcilere karşı duydukları şüphecilik, Covid-19 salgının getirdiği yorgunluk, boş oyların dikkate alınması veya çevrimiçi oy kullanılması olarak belirtti. Dabi, "Bugünün gençleri için oy kullanmak boş bir eylem. Artık hayatı değiştirmiyor. Gençler özellikle küresel ısınma konusunda şüpheci ve siyasete de fazla inanmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Macron ilk sırada

IFOP rakamlarına göre, 18-30 yaş aralığındaki kişilerin bugün oy kullanmaları halinde mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 25 oyla 1. turu ilk sırada bitirecek. Aşırı sağ Ulusal Cephe parti lideri Marine Le Pen'in ise yüzde 20 oyla Macron'u takip edeceği öngörülüyor.

Fransızlar 10-24 Nisan 2022 tarihlerinde, 5 yıl görevde kalacak Cumhurbaşkanlarını seçmek üzere sandık başına gidecek. Macron'un ise Ocak ayında adaylığını açıklaması bekleniyor.

2022'de gerçekleşecek Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi, 5. Cumhuriyetin ön 2. Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. - PARİS

Fransa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fransa'da gençlerin yarısı oy kullanmayı planlamıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti 14:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti
14:10 "Yasemin ölmedi, yaşıyor" diyen katil zanlısına acılı anne tepki gösterdi: Az ceza için numara yapıyor Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi 14:07 Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! Az kalsın poşet mideye gidiyordu 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! Az kalsın poşet mideye gidiyordu Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek 13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Einstein, 10:45 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!

Son Dakika Haberleri
14:12 Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum
14:12 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti
14:08 AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir
14:06 Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular
13:59 Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı
13:55 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar
13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek
13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
13:28 "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!
13:12 Ekvador'da devrilen otobüs 18 kişiye mezar oldu! 25 kişi yaralı kurtuldu
Bulgarlar Edirne'yi kapattı! Yılbaşına kadar kentteki bütün oteller dolu Bulgarlar Edirne'yi kapattı! Yılbaşına kadar kentteki bütün oteller dolu         
14:16
Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum         
14:13
AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir         
14:09
Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular         
14:06
Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar         
13:56
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 14:23:43. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da gençlerin yarısı oy kullanmayı planlamıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement