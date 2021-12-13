Fransa'da gençlerin yarısı oy kullanmayı planlamıyor - Son Dakika

Fransa'da yapılan bir ankete göre, 18 ila 30 yaş arasındaki gençlerin yarısından çoğu 4 ay sonra düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmayı düşünmüyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 ay kala Fransa Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP) tarafından yapılan ankete göre, 18 ila 30 yaş arasındaki gençlerin yüzde 63'ü Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ilk turda çekimser kalmayı planlıyor. Bin Fransız ile yapılan anketin sonucu, yalnızca 10 gençten 6'sının Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgilendiğini gösterdi. IFOP Genel Müdürü Frédéric Dabi gençlerin çekimserliğinin nedenini siyasi temsilcilere karşı duydukları şüphecilik, Covid-19 salgının getirdiği yorgunluk, boş oyların dikkate alınması veya çevrimiçi oy kullanılması olarak belirtti. Dabi, "Bugünün gençleri için oy kullanmak boş bir eylem. Artık hayatı değiştirmiyor. Gençler özellikle küresel ısınma konusunda şüpheci ve siyasete de fazla inanmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Macron ilk sırada

IFOP rakamlarına göre, 18-30 yaş aralığındaki kişilerin bugün oy kullanmaları halinde mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 25 oyla 1. turu ilk sırada bitirecek. Aşırı sağ Ulusal Cephe parti lideri Marine Le Pen'in ise yüzde 20 oyla Macron'u takip edeceği öngörülüyor.

Fransızlar 10-24 Nisan 2022 tarihlerinde, 5 yıl görevde kalacak Cumhurbaşkanlarını seçmek üzere sandık başına gidecek. Macron'un ise Ocak ayında adaylığını açıklaması bekleniyor.

2022'de gerçekleşecek Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi, 5. Cumhuriyetin ön 2. Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. - PARİS