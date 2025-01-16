Fransa'da Suriye Konferansı Düzenlenecek

Politika

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Fransa'da 13 Şubat'ta Suriye konulu bir konferansın düzenlenmesinin planlandığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Macron ve Selman'ın Suriye'deki durumu ele aldığı belirtilerek, "Liderler, tüm Suriyelilerin haklarına saygı gösteren adil ve kapsayıcı bir siyasi geçişi destekleme konusundaki kararlılıklarını yineledi" denildi.

Açıklamada, ayrıca Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Şubat'ta Suriye konulu bir konferansın düzenlenmesinin planlandığı duyuruldu. - PARİS