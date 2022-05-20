Fransa'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika
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Fransa'da yeni hükümet kuruldu

20.05.2022 20:20
Fransa'da yeni hükümet kuruldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümeti kurmakla görevlendirdiği Fransa Başbakanı Elisabet Borne'ın yeni hükümet üyeleri listesini Elysee Sarayı'na sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Macron'un listeyi onayladığı açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümeti kurmakla görevlendirdiği Fransa Başbakanı Elisabet Borne'ın yeni hükümet üyeleri listesini Elysee Sarayı'na sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Macron'un listeyi onayladığı açıklandı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, yeni hükümet kabinesindeki bakanların listesini Elysee Sarayı'na sundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onayını alan liste, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Alexis Kohler tarafından kamuoyuna açıklandı. Eski Fransa Başbakanı Jean Castex döneminde bakanlık görevini yürüten bazı bakanların Başbakan Borne'un kabinesinde yer aldığı görülürken, yeni hükümette ayrıca göçmen bakanların bulunduğu kaydedildi. Hükümet kabinesindeki göçmen bakanlardan Göç Tarihi Müzesi Müdürü Pap Ndiaye Milli Eğitim Bakanı olurken, Cumhurbaşkanı Macron'un Kültür ve Medya Danışmanı Rima Abdul-Malak Kültür Bakanlığı görevine getirildiği kaydedildi. Yunanistan doğumlu Chrysoula Zacharopoulou ise Kalkınma, Frankofoni ve Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine atandı.

Yeni kabinede Sanayi, Dijital Bağımsızlık ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Adalet Bakanı Eric Dupont Moretti, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu, Sağlık Bakanı Brigitte Bourguignon, Dayanışma, Özerklik ve Engelliler Bakanı Damien Abad, Denizaşırı Ülkeler Bakanı Yale Braun-Pivet oldu.

Kabinede ayrıca Çalışma, İstihdam ve Entegrasyon Bakanı Olivier Dussopt, Kamu Hizmetleri Bakanı Stanislas Guerini, Tarım ve Gıda Bakanı Marc Fesneau, Yüksek Öğretim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau, Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Amelie de Montchalin, Enerji Dönüşümü Bakanı Agnes Pannier Runacher, Spor Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Bakanı Amelie Oudea Castera, Kamu Hesaplarından Sorumlu Devlet Bakanı Gabriel Attal, Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Kadın-Erkek Eşitliği, Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı İsabelle Rome, Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakan Olivier Veran, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanı Christophe Bechu, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Franck Riester, Deniz İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Justine Benin, Çocuk İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Charlotte Caubel ve Hükümet Sözcüsü Olivier Gregoire olduğu belirtildi.

(Tansu Sarıtaylı - İHA)

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Çin Başbakanı Li, Yeni Fransa Başbakanı Borne'u Kutladı Çin Başbakanı Li, Yeni Fransa Başbakanı Borne'u Kutladı
Kaynak: İHA

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