Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna: "Bunun (Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları) Türkiye ile ilgili olmadığını, başka bağlamda... - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna: "Bunun (Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları) Türkiye ile ilgili olmadığını, başka bağlamda...

05.09.2022 20:50
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna: "Bunun (Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları) Türkiye ile ilgili olmadığını, başka bağlamda...

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna: "Bunun (Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları) Türkiye ile ilgili olmadığını, başka bağlamda söylenmiş sözler olduğunu hatırlatmak isterim. Afrika kıtasında birçok ortak hedefimiz de var.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna: "Bunun (Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları) Türkiye ile ilgili olmadığını, başka bağlamda söylenmiş sözler olduğunu hatırlatmak isterim. Afrika kıtasında birçok ortak hedefimiz de var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği yeni sömürgecilik ya da Türkiye ile ilgili değildir." - ANKARA

YORUMLAR
500
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli... Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli... Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli... Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli...
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Fransa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna: 'Bunun (Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları) Türkiye ile ilgili olmadığını, başka bağlamda... - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:15 Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:19 Yerde yarım milyondan fazla para buldu! Çantayı sahibine ulaştırdı
19:16 Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi
18:46 Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
18:05 Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:50 Paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle Can Dündar hakkında yeni soruşturmalar açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 20:50:06. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna: "Bunun (Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları) Türkiye ile ilgili olmadığını, başka bağlamda... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement