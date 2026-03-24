Fransa, İsrail'i Lübnan'a Saldırmaktan Uyarıyor - Son Dakika
Fransa, İsrail'i Lübnan'a Saldırmaktan Uyarıyor

Fransa, İsrail\'i Lübnan\'a Saldırmaktan Uyarıyor
24.03.2026 19:13
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırılarından kaçınmasını istedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik kara saldırıları düzenleme hazırlıklarına ilişkin, "İsrailli yetkilileri, ciddi insani sonuçlar doğuracak ve zaten vahim durumda olan şartları daha da kötüleştirecek bu tür operasyonlarından kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik kara saldırıları hazırlığına ilişkin açıklamada bulundu. Barrot, Fransa merkezli AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgeye asker sevk etme yönündeki adımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı. Böyle bir askeri müdahalenin ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Fransız bakan, muhtemel bir kara saldırısının "çok büyük insani sonuçlara yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanı, "İsrailli yetkilileri, ciddi insani sonuçlar doğuracak ve zaten vahim durumda olan şartları daha da kötüleştirecek bu tür kara operasyonlarından kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Barrot ayrıca, Lübnan yönetiminin İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani'yi "istenmeyen kişi" ilan etmesi ve sınır dışı edilmesi yönündeki kararını da tebrik etti. Barrot, "Lübnan hükümetinin açıklamalarını ve attığı adımları takdirle karşılıyorum. Bu sabah İran büyükelçisini sınır dışı ederek cesur bir karar aldılar" dedi.

İran büyükelçisinin sınır dışı edilmesi

Lübnan Dışişleri Bakanı Youssef Raggi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Dışişleri ve Göçmenler Bakanlığı Genel Sekreterine, Lübnan'daki İran Maslahatgüzarını çağırarak İran'ın atanmış Büyükelçisi Muhammad Rıza Şeybani'ye verilen akreditasyonun çekilmesi, kendisinin istenmeyen kişi ilan edilmesi ve en geç 29 Mart'a kadar Lübnan topraklarını terk etmesinin istendiği kararını kendisine bildirmesi talimatını verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Katz: "Yüz binlerce kişi Litani Nehri'nin güneyine geri dönmeyecek"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Litani Nehri'ne kadar uzanan bölgeyi kontrol edeceğini söylemişti. Katz, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'a karşı Lübnan'da tam güçle operasyonlarına devam edecektir. Güney Lübnan'dan kuzeye tahliye edilen yüz binlerce kişi, İsrail'in kuzeyindeki sakinlerin güvenliği sağlanana kadar Litani Nehri'nin güneyine geri dönmeyecek" demişti.

Katz, Litani Nehri'nin güneyinde bir "güvenlik bölgesi" oluşturulacağını aktarmıştı. - PARİS

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Lübnan, Fransa, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa, İsrail'i Lübnan'a Saldırmaktan Uyarıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Fransa, İsrail'i Lübnan'a Saldırmaktan Uyarıyor - Son Dakika
