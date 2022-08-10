Fransa'da havalimanındaki bıçaklı saldırgan öldürüldü - Son Dakika
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Fransa'da havalimanındaki bıçaklı saldırgan öldürüldü

10.08.2022 11:33
Fransa'da havalimanındaki bıçaklı saldırgan öldürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda bıçaklı bir saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda bıçaklı bir saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda bıçaklı bir saldırgan, çevredekileri ölümle tehdit etmeye başladı. Olay yerine gelen polise de tehditler savuran saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü. Paris polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Polis, soğukkanlılık göstererek, bu sabah Roissy Charles de Gaulle havaalanında elinde bıçak bulunan tehditkar bir kişiyi etkisiz hale getirdi" ifadesine yer verdi.

Saldırganın kimliği henüz açıklanmazken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi. - PARİS

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Fransa'da havalimanında sınır polisinin ateş açtığı bıçaklı kişi öldü Fransa'da havalimanında sınır polisinin ateş açtığı bıçaklı kişi öldü Yanındaki Esmer Güzel Bakın Kim Çıktı! Yanındaki Esmer Güzel Bakın Kim Çıktı!
Kaynak: İHA

Charles de Gaulle, Fransa, Paris, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa'da havalimanındaki bıçaklı saldırgan öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da havalimanındaki bıçaklı saldırgan öldürüldü - Son Dakika
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