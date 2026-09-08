Fransa ve 11 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti sonlandıracak - Son Dakika
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Fransa ve 11 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti sonlandıracak

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa'nın 11 ülkeyle birlikte işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti sonlandıracağını duyurdu. Barrot, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve şiddete son vermesi gerektiğini belirterek, bu durumun iki devletli çözümü baltaladığını vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, ülkesinin diğer 11 ülkeyle birlikte işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti sonlandıracağını belirterek, "İsrail, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve şiddete son vermeli" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın 11 ülke ile birlkte işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı şekilde kurulan İsrail yerleşimleriyle ticareti sonlandıracağını duyurdu. Barrot, "Çünkü Batı Şeria patlamanın eşiğinde, uluslararası hukuku ihlal eden yerleşim yerlerinin kontrolsüz genişlemesi, aşırılıkçı yerleşimciler tarafından Filistinlilere karşı uygulanan şiddetin artması, İsrail yetkililerinin bizzat kınadığı terör eylemleri. Bu yıkıcı durum, Filistin halkının onurunu ciddi şekilde zedeliyor. Bu durum, Fransa'nın sarsılmaz bağlılığıyla desteklediği İsrail'in güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu durum, kalıcı bir savaş durumuna tek alternatif olan iki devletli çözümü baltalıyor" ifadelerini kullandı.

"İsrail, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve şiddete son vermeli"

Barrot, "İsrail'in güvenliği kesin olarak garanti altına alınmadığı sürece Orta Doğu'da kalıcı bir barış mümkün değildir. İsrail yetkilileri, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve bununla birlikte gelen tahammül edilemez şiddete acilen son vermelidir. Fransa, ticaret yoluyla hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenliğini, ayrıca bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden bir durumu destekleyemez. Avrupa da aynı ilkeye bağlı kalmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fransa ve 11 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti sonlandıracak - Son Dakika

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