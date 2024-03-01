Fransa ve AB'den İsrail'in Gazze'deki saldırısına kınama

Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze şehrinde yardım bekleyen sivillere ateş açtığı saldırıya yönelik, "Bu silahlı saldırıları en güçlü şekilde kınadığımı ifade ediyorum" dedi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, "Bu ölümler kesinlikle kabul edilemez" dedi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de saldırının ateşkesin aciliyetini gösterdiğini belirtti.

İsrail ordusunun dün Gazze şehrinde gıda yardımı bekleyen kalabalığa ateş açıp 112 sivili katlettiği saldırıya yönelik tepkiler sürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail askerlerinin sivilleri hedef aldığı Gazze'den gelen görüntülerden derin öfke duyuyoruz. Bu silahlı saldırıları en güçlü şekilde kınadığımı ifade ediyor ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunuyorum. Gazze'deki durum korkunç. Sivil halk korunmalıdır. İnsani yardımın dağıtılabilmesi için ateşkesin derhal hayata geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İsrail haklı gösterilemez"

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Fransa'nın Gazze'de insani yardım dağıtımı sırasında çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu ifade edildi. Açıklamada, "İsrail askerlerinin gıdaya erişmeye çalışan sivillere ateş açması, haklı gösterilemez. Son derece ciddi olayın aydınlatılmasını bekliyoruz. Her halükarda uluslararası hukuk kurallarına uymak ve insani yardımların sivil halka dağıtımını sağlamak İsrail'in sorumluluğundadır. Bu trajik olay, Gazze'deki insani durumun mutlak bir acil durum olduğu, giderek artan ve çok sayıda Filistinli sivilin açlık ve hastalıktan acı çektiği bir zamanda gerçekleşti. Gazze Şeridi'ne geniş çaplı insani yardım ulaştırılması ve sivillerin korunması için acilen ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç var. Bu, Fransa'nın önceliği olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

"Uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlali"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Borrell, "Gazze'de insani yardıma muhtaç sivilleri hedef alan yeni bir katliam haberi beni dehşete düşürdü. Bu ölümler kesinlikle kabul edilemez. İnsanları gıda yardımından mahrum bırakmak, uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlalini teşkil etmektedir. Gazze'ye engelsiz insani erişime izin verilmelidir" ifadelerine yer verdi.

"Saldırı, ateşkesin aciliyetini gösteriyor"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de onlarca Filistinli sivilin gıda yardımı beklerken öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı, saldırının ateşkesin aciliyetini gösterdiğini belirtti. Albares, "İnsani yardım engelsiz bir şekilde girebilmelidir. Uluslararası insancıl hukuka uymak zorunludur" ifadelerini kullandı. - PARİS