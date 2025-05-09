Fransa ve Polonya\'dan Savunma Anlaşması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Polonya Başbakanı Donald Tusk, herhangi bir saldırı durumunda tarafların birbirine karşılıklı destek vermesini öngören bir savunma maddesi içeren yeni bir iş birliği ve dostluk anlaşması imzaladı.

Fransa ve Polonya askeri iş birliğine imza attı. Fransa'nın Nancy kentinde bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik ortaklığı derinleştiren kapsamlı bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Avrupa'nın güvenlik mimarisinde ciddi bir dönüşüm hamlesi olduğu öne sürülen 17 başlıklı anlaşmanın "bir saldırganın saldırısı durumunda tarafların birbirine karşılıklı destek vermesini" öngören bir savunma maddesini içerdiği aktarıldı.

İki ülke ordularının önümüzdeki aylarda ortak tatbikatlar gerçekleştireceğini açıklayan taraflar, özellikle Polonya'nın enerji dönüşümü çerçevesinde kurmayı planladığı yeni nükleer santrallerde Fransız teknolojisinin kullanılması konusunda da iş birliği hedefliyor.

"Fransa'nın hayati çıkarları, sadece kendi topraklarıyla sınırlı değildir"

Tarihi anlaşmanın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, bu yeni iş birliğinin yalnızca savunma alanını değil, siber güvenlikten enerjiye, nükleer teknolojiden yapay zekaya kadar birçok stratejik alanı kapsadığını belirtti. Macron, "Bu anlaşmayla birlikte, dış müdahalelere, siber saldırılara ve demokratik süreçlerimize yönelen tüm tehditlere karşı ortak ve kararlı bir duruş sergileyeceğiz" dedi.

Fransa'nın nükleer caydırıcılık stratejisine de dikkat çeken Macron, "Fransa'nın hayati çıkarları, sadece kendi topraklarıyla sınırlı değildir. Avrupa'daki başlıca ortaklarımızın güvenliği de bu çerçevenin içindedir. Bu, 1960'lardan beri süreklilik arz eden bir doktrindir" diye konuştu.

"Avrupa artık kendi güvenliğini başka ülkelere emanet edemez"

Anlaşmanın yalnızca NATO'ya eklenen bir belge olmadığını vurgulayan Macron, Avrupa'nın savunma kapasitesinin kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini savundu. Fransız lider, "ABD'li müttefiklerimizle iş birliğimizi sürdürüyoruz, ancak Avrupa artık kendi güvenliğini başka ülkelere emanet edemez. Stratejik özerklik, artık ertelenemez bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

"Putin, barıştan yana değil, savaştan yana"

Rusya'nın başkenti Moskova'da İkinci Dünya Savaşı'nın 80. yılını dolayısıyla gerçekleştirilen büyük askeri geçit törenine ilişkin yorum yapan Emmanuel Macron, "Başkan Putin, barıştan yana değil, savaştan yana. Onun uzlaşmacı bir niyet taşıdığını düşünenler artık yanıldıklarını kabul etmeli" dedi.

"Bu, Avrupa'nın kendini savunmaya hazır olduğunun somut bir göstergesidir"

Polonya Başbakanı Donald Tusk da anlaşmanın Avrupa'nın güvenliği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, "Bu yalnızca iki ülke arasında bir metin değil, Avrupa'nın kendini savunmaya hazır olduğunun somut bir göstergesidir. Fransa ve Polonya her şartta birbirine güvenebilir. Bu karşılıklı güveni kurumsal hale getirdik" şeklinde konuştu. Tusk, nükleer caydırıcılık konusunda da Fransa ile ortak hareket etmeye açık olduklarını belirtti.

Anlaşmadaki karşılıklı yardım maddesini "anlaşmanın özü" olarak tanımlayan Tusk, "Herhangi bir tehdit durumunda, askeri destek dahil tüm yardımları sağlayacağımızı açıkça taahhüt ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Polonya gibi hayati öneme sahip bir ortakla geç kalmış bir tamamlamayı gerçekleştiriyoruz"

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, " Almanya, İtalya ve İspanya ile yürüttüğümüz stratejik ikili anlaşmalara, Polonya gibi hayati öneme sahip bir ortakla geç kalmış bir tamamlamayı gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Benim dileğim önümüzdeki günlerde ateşkese bağlı kalma taahhüdünde bulunmamızdır"

Öte yandan Polonya medyasına açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya- Ukrayna savaşında 30 günlük bir ateşkes için ABD-Avrupa ortak planının hızla hazırlanması çağrısında bulundu. Bu planın büyük yaptırımlarla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Macron, "Benim dileğim önümüzdeki saatlerde ve günlerde hep birlikte bir ateşkese bağlı kalma taahhüdünde bulunmamızdır. Taraflardan biri bu ateşkesi bozarsa, ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağını açıkça söylemeliyiz. Daha caydırıcı olabilmek için Avrupalılar ve ABD'liler olarak daha güçlü adımlar atmamız gerekiyor" dedi. - PARİS