Üye Girişi
Fransız Senatosu birkaç değişiklikle aşı kartını kabul etti - Son Dakika

Fransız Senatosu birkaç değişiklikle aşı kartını kabul etti

13.01.2022 12:19
Fransız Senatosu birkaç değişiklikle aşı kartını kabul etti

Fransa'da Senato, Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesini içeren yasa tasarısını birkaç değişiklikle kabul etti.

Fransa'da Senato, Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesini içeren yasa tasarısını birkaç değişiklikle kabul etti. Meclis ve Senato üyelerinin, tasarının ortak bir versiyonu üzerinde anlaşmak için bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

Fransa'da uzun süredir tartışmalara neden olan ve aşı karşıtlarını sokağa döken Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine ilişkin yasa tasarısı, Senato'da görüşüldü. Senato, gece yarısı yasa tasarısını 63 hayır oyuna karşı 249 evet oyuyla kabul etti. Ancak metinde birkaç önemli değişiklik yapıldı.

Hastaneye yatış sayısı koşulu

Senatörlerin metnine göre aşı kartı her zaman değil, ülke genelinde 10 bin hastanın hastaneye yatışı durumunda uygulanabilecek. Bu limitin altında aşı kartı, sadece insidans oranının yüksek olduğu veya tam aşılama oranının toplam nüfusun yüzde 80'inden az olduğu bölgelerde uygulanabilecek. Ayrıca metne göre aşı kartı 18 yaş üstü kişilerle sınırlandırılacak, reşit olmayan kişiler için "sağlık kartı" uygulaması devam edecek. Bir diğer değişiklik ise aşı kartının zorunlu olduğu yerlerde işletmelerin müşterilerin kimliğini kontrol etmesinin yasaklanması oldu.

Meclis ve Senato üyeleri tasarının ortak bir versiyonu üzerinde anlaşmak için bugün bir araya gelecek. Anlaşmaya varılırsa yasa tasarısı tekrar Senato'da ve Meclis'te nihai oylamaya sunulacak. Anlaşmaya varılamazsa yasa tasarısı yeni bir değişiklik ve oylama için yeniden iki tarafta da ayrı ayrı görüşülecek ve son söz Meclis'e ait olacak.

Sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesi

Fransa'da 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Covid-19 sağlık kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ile hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu tutuldu. Sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesi halinde söz konusu yerlere girebilmek için korona virüs aşısı yaptırmış olmak zorunlu hale gelecek. Böylece negatif test sonucu artık geçerli olmayacak.

Ülkede aşı karşıtlarının büyük tepkisini çeken söz konusu yasa tasarısı, 6 Ocak'ta Ulusal Meclis'te yapılan ilk oylamada kabul edilmişti. - PARİS

YORUMLAR
500

Yasa Tasarısı, Koronavirüs, Fransa, Senato, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fransız Senatosu birkaç değişiklikle aşı kartını kabul etti - Son Dakika


Cinsel ilişki sonrası vücudundaki kızarıklıkları gördü, hemen doktora koştu Cinsel ilişki sonrası vücudundaki kızarıklıkları gördü, hemen doktora koştu         
12:15
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor         
10:35
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16

Son Dakika Haberleri
12:14 Cinsel ilişki sonrası vücudundaki kızarıklıkları gördü, hemen doktora koştu
12:13 Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekoltesine sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama
11:58 İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!
11:57 Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar
11:47 Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek
11:47 HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!
11:45 Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!
11:42 Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı
11:39 Özcan Deniz'e İranlı sevgili vetosu! Annesi evi terk etti iddiası
11:19 ABD enflasyon verisiyle 60 kuruş düşen dolar, yükselişe geçti! Kur 13,53 seviyelerinde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 12:27:23. #1.11#
SON DAKİKA: Fransız Senatosu birkaç değişiklikle aşı kartını kabul etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement