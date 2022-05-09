Fuat Oktay "6. Yargı Paketi Düzenleme Taslağı" çalışma toplantısına başkanlık etti - Son Dakika
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Fuat Oktay "6. Yargı Paketi Düzenleme Taslağı" çalışma toplantısına başkanlık etti

09.05.2022 15:34

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Adalet Bakanlığı 6. Yargı Paketi Düzenleme Taslağı'na ilişkin çalışma toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Adalet Bakanlığı 6. Yargı Paketi Düzenleme Taslağı'na ilişkin çalışma toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda ele alınan taslakta, hakim ve savcılar için 2 yıl olan adaylık süreci yerine 3 yıl süreli hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi öngörülüyor.

Toplantıda, Adalet Bakanlığı ve HSK Teftiş Kurulunun teftiş programlarının en geç 2 yılda bir mahallinde denetimi sağlayacak şekilde düzenlenmesi, yıllık teftiş programlarının ise her yıl ocak ayının en geç 2'nci haftası sonuna kadar ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Yapılması planlanan düzenlemelerin değerlendirildiği toplantıya, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Mustafa Akış ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Fuat Oktay 6. Yargı Paketi Düzenleme Taslağı çalışma toplantısına başkanlık etti
Fuat Oktay 6. Yargı Paketi Düzenleme Taslağı çalışma toplantısına başkanlık etti
Fuat Oktay 6. Yargı Paketi Düzenleme Taslağı çalışma toplantısına başkanlık etti
Fuat Oktay 6. Yargı Paketi Düzenleme Taslağı çalışma toplantısına başkanlık etti
Fuat Oktay 6. Yargı Paketi Düzenleme Taslağı çalışma toplantısına başkanlık etti

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Fuat Oktay '6. Yargı Paketi Düzenleme Taslağı' çalışma toplantısına başkanlık etti - Son Dakika


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