Son dakika haberleri! FUAT OKTAY AFETLERDE TATİLDE GEZENLER VARKEN BİZ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! FUAT OKTAY AFETLERDE TATİLDE GEZENLER VARKEN BİZ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ

16.07.2022 16:54

Son dakika habere göre CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Bir tarafta temel atmama törenleri yapanlar, afetlerde tatilde gezenler varken biz; her alanda milletin ihtiyacına cevap verecek yatırımları hayata geçiriyoruz.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Bir tarafta temel atmama törenleri yapanlar, afetlerde tatilde gezenler varken biz; her alanda milletin ihtiyacına cevap verecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Bir tarafta 6'lı masa zevatı teröre kol kanat gererken, Cumhur İttifakı olarak biz; terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele veriyoruz dedi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Çekerek Irmağı üzerinde kurulu, Türkiye'nin en büyük sulama amaçlı 10 barajından birisi olan Çekerek Barajı kenarında yapılan Millet Bahçesi, Yapay Rafting Parkuru, Lavanta Bahçesi projeleri ile Doğa ve Spor Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldı. Törende konuşan Oktay, Lavanta Adasının 250 dönüm arazide 250 bin adet lavanta barındıran bir bahçe olarak bölgede sosyal hayata, turizme ve işlenen lavanta ürünleriyle ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi. Oktay, Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yükselen yeni yatırımlar olacağını, havalimanı ve hızlı trenin hayata geçmesiyle birlikte Sorgun ve Yozgat arasında kalan Bozok OSB'nin çevre illerden de yatırım alan ciddi bir cazibe merkezine dönüşeceğini kaydetti. Oktay, şöyle devam etti

Tüm bunlar sadece kuruldukları bölgeyi değil, çevre illeri de kapsayacak etkiye sahip projeler. Bu çalışmalar eş güdümün, gönül birliğinin ve azminizin sonucudur. İstenildiğinde, 'kaynaklar, imkanlar kısıtlı' denilen bir bölgenin kendi bahtını nasıl değiştirebileceğini gösteren bir model olmuştur burası. Türkiye'nin topyekun kalkınma hamlesi işte böyle 973 ilçe, 81 il, her bir beldede yerelden kalkınmayla ilerliyor. İhracat rekorlarımız, büyüme rakamlarımız, turizm gelirlerimiz ve tarımda rekoltemiz ülkemizin dört bir yanından sizler gibi inanmış, azmetmiş milletimizin emekleriyle yükseliyor. Bölgesel farklılıkları ortadan kaldıran, yerelden kalkınmaya, gelişmeye destek vermeye devam edeceğiz. Çekerek'te hızla sağlanan gelişmelerin diğer ilçelere de örnek olacağına inanıyorum.

'ÜLKEMİZİN KUTLU YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURAMAYACAKLAR'

Dün 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenlerine katıldıklarını hatırlatan Oktay, şöyle konuştu

O gece ilk andan itibaren mücadelenin içinde yer aldığımız ruhla çalışıyor, milli duruş sahibi tüm taraflarla Türkiye ortak paydasında buluşuyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde daha müreffeh bir Türkiye için gerekli tüm adımları atıyoruz. Yerli-milli teknoloji atılımlarıyla, tarımsal üretimiyle, enerji projeleriyle ve altyapı yatırımlarıyla kalkınma hamlemize güç veriyoruz. 81 ilimiz ve tüm ilçelerimizde bölgesel ve yerelden kalkınmayı destekleyerek büyümeyi sürdürüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ülkemizin kutlu yürüyüşünü durduramadılar, durduramayacaklar. Bir tarafta 15 Temmuz'un müsebbibi kuklalar, var olanı yıkmaya çalışırken biz; ülkemizi inşa ve ihya etmeye devam ediyoruz. Bir tarafta temel atmama törenleri yapanlar, afetlerde tatilde gezenler varken biz; her alanda milletin ihtiyacına cevap verecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Bir tarafta 6'lı masa zevatı teröre kol kanat gererken, Cumhur İttifakı olarak biz; terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele veriyoruz. Bölgesel farklılıkları ortadan kaldırarak Türkiye'nin her köşesini abad etmeye çalışıyoruz. Yerelin kaynak ve imkanlarını değerlendirerek topyekun kalkınma rotasında sizlerle ilerliyoruz ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

TAMAMI FTP'DE

Haber-Kamera Harun GÖKÇEOĞLUYOZGAT, (DHA)

YORUMLAR
500
Garo Paylan Mezarlık Saldırısını Fuat Oktay'a Sordu: 'Nefret Siyasetinin, Nefret Suçlarına Yol Açtığının Farkında Mısınız?' Garo Paylan Mezarlık Saldırısını Fuat Oktay'a Sordu: 'Nefret Siyasetinin, Nefret Suçlarına Yol Açtığının Farkında Mısınız?' Haluk Levent, Ahbap Derneği ile afetlerden zarar görenler için 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını açıkladı Haluk Levent, Ahbap Derneği ile afetlerden zarar görenler için 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını açıkladı
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! FUAT OKTAY AFETLERDE TATİLDE GEZENLER VARKEN BİZ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 81 yaşındaki adam ile 7 yaşındaki torunu evlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti
16:49 Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir
16:34 Uzmanlar "Sessiz bir katil" ifadelerini kullanıyor! Avrupa çok zor durumda
16:07 Havalimanındaki karşılama dikkat çekti! Suudi Prens Selman, Bahreyn Veliaht Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü
16:06 "Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin" Bahar Şahin'in sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu
16:04 Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum
16:03 Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti
15:50 MasterChef Türkiye sayesinde ünlü olmuştu... Eslem Sena Yurt'un yeni hali mankenlere taş çıkarıyor
15:18 "Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen" Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor
14:51 Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 17:37:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! FUAT OKTAY AFETLERDE TATİLDE GEZENLER VARKEN BİZ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement