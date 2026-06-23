Fuat Oktay, Yılın Milletvekili Ödülünü Aldı - Son Dakika
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Fuat Oktay, Yılın Milletvekili Ödülünü Aldı

23.06.2026 22:58
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Fuat Oktay, Ankara'ya hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayarak ödülünü tüm ekibine adadı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Ankara milletvekili olmak bir ayrıcalık. Ankara için, 25 ilçesi için, hepsinin ötesinde Türkiye'nin başkenti için çalışmak bir ayrıcalık. Hep birlikte Ankara'yız" dedi.

Başkent Millet Bahçesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Başkente Değer Ödülleri" töreninde TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'a "Yılın Milletvekili Ödülü" takdim edildi. Törende konuşan Oktay, "Ankara milletvekili olmak bir ayrıcalık. Ankara için, 25 ilçesi için, hepsinin ötesinde Türkiye'nin başkenti için çalışmak bir ayrıcalık. Hep birlikte Ankara'yız. Tüm, ben burada bu ödülü sadece ekibim ve arkadaşlarım adına değil, tüm milletvekillerimiz adına, ama onun da ötesinde aslında biraz önce yine sanatından, kültüründen, sanayicisinden, üniversitesinden, eğitiminden, sivil toplum kuruluşlarından ama her alanda Türkiye'ye ama özellikle de Ankara'ya hizmet eden kardeşlerimiz adına bu ödülü almak istiyorum" diye konuştu.

Ankara'nın medeniyet tarihinden bahseden Oktay, "Ankara evet bir başkent ama şunu biliyoruz ki Ankara bir medeniyetler kavşağı. Hititler'den, Frigler'den, Roma'dan, Bizans'tan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan gelen bir tarihi bugüne getiriyor. Tarihiyle gurur duyan, ama Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak da bugün onu geleceğe taşıyan ve taşıyacak olan bir Ankara'yı, hep birlikte inşa ediyoruz. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün el verdiği kadar çalışıyoruz. Vizyon 2035 Ankara dedik, yola çıktık. Burada şu anda dünya başkentleri içerisinde 50. sırada olan Ankara'yı çok daha üst sıralara, diğer yerlerdeki hedeflerimiz gibi ilk 10'da, en kötü ihtimalle ilk 15'te yer alması için bu gayreti hep birlikte sürdürmek zorundayız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Fuat Oktay, Politika, Ankara, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Fuat Oktay, Yılın Milletvekili Ödülünü Aldı - Son Dakika

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