G5 Ülkelerinden Ortak Dron Taahhütü

20.02.2026 20:15
Polonya, G5 ülkeleri olarak düşük maliyetli dron üretimi için taahhütname imzaladı.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Almanya, Fransa, Polonya, İngiltere, İtalya ve Fransa'dan oluşan Avrupa Beşlisi'nin (G5) Savunma Bakanları olarak düşük maliyetli ortak dron üretimi konusunda taahhütname imzaladıklarını duyururken, "Teknolojiler ve savaş teknikleri dinamik bir şekilde değişiyor. Hızlı ve uygun şekilde tepki vermeliyiz" dedi.

Savunma alanında NATO'ya en fazla kaynak ayıran Avrupa ülkelerinden Almanya, Fransa, Polonya, İngiltere, İtalya ve Fransa'dan oluşan Avrupa Beşlisi (G5) grubunun savunma yetkilileri Polonya'nın Krakow kentinde bir araya geldi. Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un katıldığı toplantıda İtalya'yı Savunma Bakan Yardımcısı Isabella Rauti, İngiltere'yi ise Savunma Bakan Yardımcısı Luke Pollard temsil etti. Toplantıda Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska da yer alırken, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ise çevrim içi olarak katıldı.

Ortak dron üretimi için taahhütname imzalandı

NATO ve Avrupa'nın güvenliği, savunma harcamalarının artırılması, Ukrayna'da son durumun da ele alındığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Ev sahibi Polonya'nın Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz burada yaptığı konuşmada ordularının savaş kabiliyetlerini artırmak, savunma sanayilerini geliştirmek, işbirliğini güçlendirmek, AB ile NATO kapsamında üstlenilen tüm taahhütleri yerine getirmek konusunda kararlı olduklarını söyledi. Bugünkü görüşme sırasında G5 olarak düşük maliyetli ortak üretimle dronlar kullanarak vurucu kabiliyetlerin ortak şekilde geliştirilmesi ve yapay zekanın kullanıldığı dronlara yerleştirilen savaş başlıklarının ortak tedariki konusunda taahhütname imzaladıklarını bildiren Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, "Teknolojiler ve savaş teknikleri dinamik bir şekilde değişiyor. Hızlı ve uygun şekilde tepki vermeliyiz" açıklamasını yaptı. Kosiniak-Kamysz, G5 olarak başlıca görevlerinin kimsenin AB ülkelerine saldırmayı aklına getiremeyeceği kadar güçlü olmak olduğunu söyledi.

Toplantının ardından G5 Savunma Bakanları ortak bir bildiri yayınladı. Açıklamada, "Avrupa'nın birliğini ve Euro-Atlantik bölgesindeki güvenlik için ortak sorumluluğumuzu teyit ettik" ifadelerinin kullanıldığı bildiride NATO çerçevesinde caydırıcılık ve savunma ile Avrupa'nın savunma hazırlığının güçlendirilmesine, hibrit tehditlerle mücadeleye, kalıcı bir barışa ulaşmaya yönelik süregelen çabalar bağlamında Ukrayna'ya desteğin devam edileceğine yer verildi. - KRAKOW

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Polonya, Savunma, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
