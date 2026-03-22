G7'den İran'a Kınama - Son Dakika
G7'den İran'a Kınama

22.03.2026 09:49
G7 dışişleri bakanları, İran’ın sivillere yönelik saldırılarını kınadı ve durdurulmasını talep etti.

ABD, İngiltere, İtalya, Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, " İran'ın sivillere ve enerji altyapısı dahil sivil altyapıya yönelik pervasız saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran rejiminin tüm saldırılarının derhal ve şartsız olarak durdurulmasını talep ediyoruz" denildi.

ABD, Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İran'ın bölge ülkelerine yönelik misilleme saldırıları hakkında ortak bir açıklama yayımladı. G7 ülkeleri ve grupta temsil edilen Avrupa Birliği'nin (AB) İran'ın haksız saldırıları karşısında bölgedeki ortaklarını desteklediği vurgulanarak, "BM Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararına uygun olarak, rejimin Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Irak'taki sivillere ve enerji altyapısı dahil sivil altyapıya yönelik pervasız saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran rejiminin bu devletlere yönelik haksız saldırıları bölgesel ve küresel güvenliği de tehdit etmektedir. İran rejiminin tüm saldırılarının derhal ve şartsız olarak durdurulmasını talep ediyoruz" denildi.

"Küresel enerji arzını destekleyici önlemleri almaya hazırız"

Hürmüz Boğazı dahil tüm kritik su yollarının güvenliğinin ve enerji piyasalarının istikrarının büyük önem taşıdığı kaydedilen açıklamada, "11 Mart'ta Uluslararası Enerji Ajansı üyeleri tarafından kararlaştırılan stokların piyasaya sürülmesi gibi, küresel enerji arzını destekleyici önlemleri almaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

İran saldırılarına uğrayan ülkelere destek

G7'nin İran'ın asla nükleer silah edinmemesi, balistik füze programını durdurması, bölgede ve dünya genelinde istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine son vermesi ve kendi halkına karşı uyguladığı korkunç şiddet ve baskıyı durdurması gerektiğini defalarca dile getirdiği hatırlatılarak, "İran veya İran'ın vekilleri tarafından haksız saldırılara uğrayan ülkelerin topraklarını savunma ve vatandaşlarını koruma haklarını destekliyoruz. Bu ülkelerin güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha yineliyoruz" denildi.

Açıklamada, "İran ve milislerinin Irak'ta, özellikle Irak Kürt Bölgesi'nde, diplomatik tesislere ve enerji altyapısına, ABD ve DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ve Irak halkına yönelik pervasız saldırılarını kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. - TOKYO

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika G7'den İran'a Kınama - Son Dakika

SON DAKİKA: G7'den İran'a Kınama - Son Dakika
