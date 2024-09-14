Gabar\'da Günlük 47 Bin Varil Petrol Üretimi

Politika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar'da günde, bugün itibarıyla 47 bin varili aşan bir miktarda üretimimiz var. Geçmişte girilemeyen, girilemez denilen coğrafyalarda; ülkemizi yıllarca bölgeye sokulmamak için terörle engellendiği coğrafyalarda bugün 3 bine yakın gencimize istihdam sağlanıyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret için geldiği Balıkesir'de AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, il protokolü ve partililer tarafından karşılandı. 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Bayraktar, beraberindeki milletvekiliyle birlikte açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, 81 ilde düzenlenen, şehrin sorunlarının bire bir dinlenildiği 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında Balıkesir'e geldiğini söyledi. Balıkesir'in Türkiye'nin enerjisine, enerji katan şehirlerden biri olduğunu belirterek, ülkeyi enerji alanında bağımsız kılma yolunda çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma, cari açığını düzeltme, ekonomisini çok daha güçlü hale getirecek adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Maalesef ülkemizin cari açık sorunu, enerjideki dışa bağımlılık sorunu, enerjide ödediğimiz ithalat kalemi oldukça büyük. Dolayısıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı en hızlı şekilde ekonomimize kazandırma hedefiyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerli ve yenilenebilir kaynakların azami ölçüde devreye alınarak, Türkiye'nin bağımsız kılınmasının hedeflendiğini söyleyen Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji yanında petrol ve doğal gazın da önemini vurguladı. Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünün en yüksek miktarda üretildiğini kaydeden Bakan Bayraktar, "Günde bugün itibarıyla 47 bin varili aşan bir miktarda üretimimiz var. Geçmişte girilemeyen, girilemez denilen coğrafyalarda, ülkemizi yıllarca bölgeye sokulmamak için terörle engellendiği coğrafyalarda, bugün 3 bine yakın gencimize istihdam sağlanıyor. Türkiye, 2020 yılında, pandeminin ortasında Cumhuriyet tarihinin en büyük, 2020 yılı içinde denizlerdeki en büyük keşfi yaparak, Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz keşfetmiştik. 'Bu yapılamaz, aranamaz' dediler, çok şükür biz aradık, Karadeniz'de deniz derinliğinin 2 bin 100 metre olduğu bir lokasyonda, kıyıdan 170 kilometre mesafeden taşıdık. Bugün evlerimizde, yaklaşık 2 milyon 600 bin hanede bu doğal gaz, kullanılır hale geldi. Her geçen gün artan ve şu anda günlük 6 milyon metreküp üretimle o sahayı çalıştırıyoruz" dedi.

'HEDEFLERİMİZ BÜYÜK'

Hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin ihtiyaçları büyük. Doğal gaz talebi evlerde, ticarethane, sanayi ve elektrik üretiminde her geçen gün artıyor. Dolayısıyla üretimimizi hızlı bir şekilde arttırma hedefiyle yürüyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta sonuna doğru Karadeniz'deki üretimimizi 2 katına çıkaracak yeni bir deniz üssü, yüzen, üretim platformu üssü de Çanakkale'den ülkemize gelmiş olacak. 2026 yılı içerisinde üretime başlamış olacak" açıklamalarında bulundu.

Bakan Bayraktar, doğal gaz ve petrolün yanı sıra yer altı madenlerinin Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında, halkın refah seviyesinin yükselmesinde en önemli zenginlikler olduğunu belirterek, "AK Parti olarak bizler önce insanı, sonra çevreyi ve sonra da katma değerli madenciliği hedefleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. İnsanı merkeze alan, elbette ki iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendiren sonra çevreyle uyumlu bir şekilde, çevreye zarar vermeden, çevreye verilen zararları da rehabilitasyon programlarıyla ortadan kaldıran bir anlayışla ve katma değerli madencilik anlayışıyla çalışmaları sürdürüyoruz. 'Ham olarak, toprak olarak bu ham maddeyi en ucuz şekilde ihraç edip, kullanalım' demiyoruz. Bunları ara ürüne ve nihai olarak uç ürüne çevirelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'CARİ AÇIĞA KATKI SAĞLANACAK'

Bu anlamda Balıkesir'in önemli bir il olduğunu dile getiren Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bandırma ilçesi neredeyse bor ihtiyacımızın yarısını gerçekleştirdiğimiz yerlerden bir tanesi. Bor karbür, katma değerli madenciliğin en önemli örneklerinden bir tanesi. Türkiye, dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 72'sine sahip. Sadece bor olarak sattığımız zaman elde edeceğimiz gelirlerin bir sınırı var. Dünyada 4 milyon tonluk bir bor pazarı var. 2,6 milyon tonluk satışımız var. Bunu bor karbüre dönüştürdüğümüzde, yıllık yaklaşık 1350 tonluk üretime ulaştığımızda bu ürün tonu 500-600 dolar değil, 35 bin doların üzerine çıkabilecek bir ürün haline geliyor. Savunma, imalat sanayinin birçok alanında kullanılabilecek çok daha katma değerli bir ürüne dönüşebilecek bir alan. Hem de bor karbürü ithalini yapıyoruz, bunu da önleyerek, cari açığa katkı sağlamış olacağız."

Bu alanda 3 bine yakın personelin çalıştığını belirten Bakan Bayraktar, faaliyetlerin arttıkça istihdamın da yükseleceğini söyledi. Borun tarımda da kullanıldığını kaydeden Bakan Bayraktar, Bigadiç ilçesinde açılacak olan bor granül fabrikasının da önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bor, tarımda daha verimli ürün alabilmek için kullanılan bir ürün. Bize tarım sektörümüzden gelen taleplerden bir tanesi de özellikle çok su kullanılan tarım ürünlerinin üretilmesinde, granül şeklindeki bor üretimi daha verimli hale getiriyor. Dolayısıyla biz şimdi boru tarımda granüllü şekilde üretmeye başlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

'NÜFUSUN YÜZDE 82'SİNE DOĞAL GAZ ULAŞIYOR'

Bakan Bayraktar, Balıkesir enerji altyapısında da yatırımların devam ettiğini söyledi. AK Parti'nin 2002 yılında iktidara gelmesiyle doğal gaz alanında önemli atılımlar yapıldığını söyleyen Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz konusuna önem verdiğine dikkat çekti. Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bizim Türkiye'deki her hane halkına, bu kolay konforlu ve çevreci yakıtı ulaştırmamız lazım' dedi. Sadece 5 ilde doğal gaz varken 2005 yılında Balıkesir tanıştı, şu anda da 81 ilimiz doğal gaz ile tanıştı. Nüfusumuzun yüzde 82'sine doğal gaz erişimiz mevcut. Balıkesir'de de Balya ilçesi haricinde bütün ilçelerimizde doğal gaz mevcut. Balya'ya en yakın zamanda doğal gazı getireceğiz" dedi.

Bakan Bayraktar, doğal gazın Türkiye kaynaklarıyla halkın kullanımına sunulmasının önemli olduğunu ve Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalarla bunu sağlamayı hedeflediklerini dile getirerek, "Birlik ve bütünlük içerisinde memleketimiz çok daha büyüyerek, etrafındaki bütün olumsuzluklara rağmen yoluna kararlılıkla devam edecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti olarak bizler bu mücadeleye kararlılık içerisinde hep birlikte yürüyeceğiz. Yeni açacağımız tesisin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.