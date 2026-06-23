Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın Yönetimi İran'da Kalacak - Son Dakika
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Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın Yönetimi İran'da Kalacak

Galibaf: Hürmüz Boğazı\'nın Yönetimi İran\'da Kalacak
23.06.2026 03:46
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İran Meclis Başkanı Galibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin değiştiremeyeceğini açıkladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin asla savaş öncesindeki haline dönmeyeceğini belirterek, "Elbette uluslararası düzenlemelere uyulacak, ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek" açıklamasında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile İsviçre'de yapılan müzakerelerin ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine açılmasından yana olduklarını belirten Galibaf, "Umarım boğazı geçişler açısından yeniden işlevsel hale getirebilir ve bölgesel ve küresel ekonomiye yeniden refah kazandırabiliriz" dedi. Buna rağmen Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin asla savaş öncesindeki haline dönmeyeceğini vurgulayan Galibaf, "Elbette uluslararası düzenlemelere uyulacak, ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın Yönetimi İran'da Kalacak - Son Dakika

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