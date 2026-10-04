Galibaf, İslamabad Mutabakatı'ndaki 7 şart yerine gelmeden Hürmüz açılmayacak dedi - Son Dakika
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Galibaf, İslamabad Mutabakatı'ndaki 7 şart yerine gelmeden Hürmüz açılmayacak dedi

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İran Meclis Başkanı Galibaf, konuşmasında İslamabad Mutabakatı'ndaki yedi şart yerine getirilmedikçe Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. Haziranda imzalanan mutabakatın uygulanması konusunda taraflar arasında anlaşmazlık çıkmış, ABD-İran çatışması temmuzda yeniden başlamıştı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, başkent Tahran'da Mecliste yaptığı konuşmada, "İran'ın tutumu tamamen açık ve kesindir: İslamabad Mutabakatı temelinde yedi şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, başkent Tahran'da gündeme dair açıklama yaptı. İran Meclisi'nde konuşan Galibaf, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılara değinerek, "Onlarca yıl kendisini mazlum taraf olarak gösteren Siyonist rejim, bugün dünya kamuoyu nezdinde rezil olmuştur. Bu rejim, ABD'nin eşi benzeri görülmemiş desteğine rağmen tamamen yok oluşa doğru ilerlemektedir" dedi.

ABD'nin de İran karşısında çaresiz kaldığını vurgulayan Galibaf, "Medyada başka şeyler söyleyen ABD'liler, son dönemde bir arabulucu aracılığıyla bazı önerilerde bulundular. Ancak şunu anlamaları gerekiyor ki yıpratma ve tek taraflı talepleri dayatma dönemi geride kaldı. İran'ın tutumu tamamen açık ve kesindir: İslamabad Mutabakatı temelinde yedi şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır" şeklinde konuştu.

ABD'nin İran'a yönelik çelişkili açıklamalarına değinen Muhammed Bakır Galibaf, "Düşman bir gün müzakere ve anlaşma pozu takınırken, ertesi gün çatışma ve yıkımla tehdit ediyor, sonraki gün ise arabuluculuk ve uzlaşma iddiasında bulunuyor. Bu tasarlanmış çelişkilerin amacı İran toplumunda kafa karışıklığı oluşturmak, yetkililerin karar alma istikrarını bozmak ve stratejik hesaplamalarımızı manipüle etmektir. Ancak boşuna hayal kuruyorlar! İran, genel politikasını ve ulusal güvenliğini ABD'li yetkililerin günlük röportajlarına göre şekillendiren bir ülke değildir. Biz eylemlerimizin temelini düşmanın gerçek davranış ve fiillerine dayandırıyoruz, medyadaki laf kalabalığına ve sahte ikiliklere değil" ifadelerini kullandı.

Mutabakat 14 maddeden oluşuyor

Haziran ayında ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakatı 14 maddeden oluşuyordu. Mutabakatta savaşın sona erdirilmesi ve tarafların birbirlerinin egemenliğine saygı göstermesinin yanı sıra ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişinin sağlanması, İran'ın nükleer programı, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması gibi başlıklar yer alıyordu.

Ancak mutabakatın uygulanması konusunda iki taraf arasında anlaşmazlıklar çıkmış, ABD-İran çatışması temmuz ayında yeniden başlamıştı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ise eylül ayında yaptığı açıklamada, ABD ile müzakerelerin yeniden ilerlemesi için Tahran'ın öne sürdüğü yedi şarttan beşini kamuoyuna açıklamıştı. Buna göre İran, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını, tüm cephelerde savaşın sona ermesini, ABD'nin İran'ın iç işlerine müdahale etmemesini, İran topraklarına yönelik saldırıların durdurulmasını ve ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasını talep ediyor. Rızai, diğer iki şartın ayrıntılarını açıklamamıştı

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriMeclis BaşkanıHürmüz BoğazıPolitikaDünyaİranSon Dakika

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