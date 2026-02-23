Gazeteci Yarkadaş'tan çok konuşulacak kulis! Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor! - Son Dakika
Gazeteci Yarkadaş'tan çok konuşulacak kulis! Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor!

23.02.2026 10:30
Parti içindeki çatırdamalar ve fikir ayrılıklarıyla gündemden düşmeyen CHP ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, eski Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesine sıcak baktığını öne sürdü. Yarkadaş, ''CHP'li 13 milletvekili, 13 eski milletvekili, 3 eski il başkanı, 3 eski PM üyesi ve bazı belediye başkanları yaklaşık 6.30 saat süren bir toplantı yaptı. Katılımcılar, Kılıçdaroğlu'na ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi'' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) son günlerde iç çatırdamaları ile gündeme geliyor. Genel başkan Özgür Özel'in Türkiye gündemini sarsan son olaylarından sonra parti içinde fikir ayrılıkları yaşandığı iddia ediliyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından CHP'nin dün 6.30 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yarkadaş şu cümleleri aktardı; "Toplantıda söz alan katılımcılar, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgi ve deneyimine olan ihtiyacı da dile getirdi. " Son gelişmelerden sonra "CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geri mi istiyor?" İfadeleri konuşuluyor.

TOPLANTI 6.5 SAAT SÜRDÜ

Yarkadfaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ankara önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. CHP'li mevcut 13 milletvekili, 13 eski milletvekili, 3 eski il başkanı, 3 eski PM üyesi ve bazı belediye başkanları yaklaşık 6.30 saat süren bir toplantı yaptı. Edindiğim bilgiye göre; 42 kişinin katıldığı toplantıda partinin gidişatı, yapılması gerekenler, yaşanan sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

SONRAKİ TOPLANTI İSTANBUL'DA

Toplantıda söz alan katılımcılar, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgi ve deneyimine olan ihtiyacı da dile getirdi. Bu tür toplantıların daha sık düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini de belirten katılımcılar sonraki buluşmanın İstanbul'da yapılabileceği konusunda uzlaştı.

KILIÇDAROĞLU'NA BİLGİ VERİLECEK

Aralarında CHP'den hukuksuz bir şekilde ihraç edilen partililerin de olduğu toplantıya ilişkin Kılıçdaroğlu'na da bilgi verilmesi bekleniyor. Bu toplantı CHP'nin parti içi muhalefeti açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. CHP'liler CHP'ye sahip çıkıyor ve partinin yolsuzluk iddialarına "kalkan" olmasından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Apple User Apple User:
    Kılıçdaroğlu zeki ve akıllı ahlaklı adam ve sevecen biri,yerine gelenler siyaset bilmiyor eski tadı yok CHP nin, Bir AKP li olarak Kılıçdaroğlu gibi bir muhalefeti meclisde görmek isterim. 2 8 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    kime ne faydası olacak yine yenilecek.. 5 0 Yanıtla
  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    sizin siyasi hayatınız bitti 5 0 Yanıtla
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    sen otur evinde keyfini çıkar hayatın 3 0 Yanıtla
