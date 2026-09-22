Gazeteciler, MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül\'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Gazeteciler, MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Erzurum İl Başkanlığı'nın 15. Olağan İl Kongresi'nde yeniden başkan seçilen Adem Yurdagül'e hayırlı olsun ziyareti düzenlendi. DAGC Başkanı Ayhan Türkez ve beraberindeki heyet, ziyarette Erzurum gündemi ve 'Terörsüz Türkiye' sürecini değerlendirdi.
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu ve DAGC yönetim kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanlığı'nın 15. Olağan İl Kongresi'nde yeniden başkan seçilen Adem Yurdagül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Erzurum gündemi ve "Terörsüz Türkiye "süreci hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Görüşmenin ardından DAGC yönetim kurulu üyeleri ve MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: İHA
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