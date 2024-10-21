Gazetecilikte Cesaret ve Sorumluluk Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Gazetecilikte Cesaret ve Sorumluluk Vurgusu

Gazetecilikte Cesaret ve Sorumluluk Vurgusu

Mustafa Alkayış, gazeteciliğin önemini ve gazetecilerin cesaretini kutladı.

21.10.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, 21 Ekim Gazeteciler Gününü kutlayarak, gazetecilik mesleğinin insanları doğru bilgilendirmek gibi temel bir gayesinin bulunduğunu ve gazetecilerin sorumluluk sahibi fedakar insanlar olduğunu söyledi.

Doğru kaynaktan hareketle insanları hakkaniyetli bir üslupla bilgilendiren gazetecilerin her birinin sorumluluk sahibi insanlar olduğunu ve yine her bir basın mensubunun bu önemli davanın temsilcisi konumunda bulunduğunu belirten Milletvekili Alkayış, gazetecilik mesleğinin özünde cesaret, adalet ve birikim gibi vasıfların yer aldığını belirtti.

Milletvekili Mustafa Alkayış, "Haber alma, insanlar için önemli bir ihtiyaçtır. İnsanlar kendi çevrelerinde, memleketlerinde veya dünyada neler olup bittiğini öğrenmek ve öğrendikten sonra da konuyla ilgili tavır ve düşünce geliştirmek isterler. İnsanların bu temel ihtiyacını karşılamak üzere gecesini gündüzüne katarak görevlerini yerine getiren gazeteciler, toplumumuzun olmazsa olmazıdır. Sanıldığı kadar kolay olmayan gazetecilik mesleğinin kendine göre bazı zorlukları bulunmaktadır. Gazeteciler toplumu bilgilendirmek adına karda-kışta, savaşta-barışta, dağda-bayırda yani her koşulda ve her coğrafyada canlarını dişlerine takarak, bazen de kelle koltukta gezerek haber peşinde dolaşan yürekli ve bilgili insanlardır. Cesaret ve gazetecilik, yan yana çok yakışan iki kavramdır. Gazeteci olmak için cesaret tek başına yeterli değildir. Gazeteciler, aynı zamanda bilgili insanlardır. Çünkü elde ettikleri haberi nasıl yazacaklarını, nasıl aktaracaklarını, aktardıktan sonra bunun yankılarının neler olacağını iyi bilirler. Haber aktaran bir gazeteci, kitabın ortasından konuşarak söze başlamaz. Konuya nereden başlayacağını, nasıl devam edeceğini ve haberi nasıl sonlandıracağını iyi bilir. Cesur ve bilgili olmanın yanında, gazeteciler ilkeli ve dürüst insanlardır. İnsanları yanlış yönlendirmenin bireye ve topluma ağır faturalar çıkaracağını bilerek, sadece doğruların peşinden giderler. Doğruluk, onların şiarıdır. Gazetecilik mesleğine gönül vermiş kardeşlerimizin her birinin cesaret ve sorumluluk sahibi bireylerdir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Mustafa Alkayış, Milletvekili, Politika, AK Parti, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Gazetecilikte Cesaret ve Sorumluluk Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:02:01. #1.12#
SON DAKİKA: Gazetecilikte Cesaret ve Sorumluluk Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.