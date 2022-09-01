Hüseyin-Havva Akaslan Sosyal Tesisi törenle hizmete açıdı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Hüseyin-Havva Akaslan Sosyal Tesisinin açılışı Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Oğuzeli Belediyesi hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek Hüseyin - Havva Akaslan Sosyal Tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan ve protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Başkan Kılıç, hizmet ile toplumsal faydayı birleştiren belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarının altını çizdi.

Kılıç, "Doğup büyüdüğümüz ilçemize hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. İnsanların en iyisi ve en hayırlısı topluma faydalı olan insanlardır. Göreve geldiğimiz günden bu yana Yukarı Güneyse ve Büyük Karacaören Mahallelerimizde yapım aşamasında sona gelinen ve bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Hüseyin - Havva Akaslan Sosyal Tesisimizle birlikte 30 sosyal tesisimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İnşallah dönem sonuna kadar bu sayıyı 50 sosyal tesise çıkartmayı hedefliyor ve planlıyoruz. Cenab-ı Allah başta olarak Hüseyin amcamız ve Havva teyzemiz olmak üzere tüm emeği geçenlerden razı olsun. Biz sadece bu güzel çalışmalara vesile oluyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren Oğuzeli'mize daha iyi nasıl hizmet edebiliriz bu güzel ilçemizi daha yaşanabilir bir hale nasıl getirebiliriz kaygısı ve gayreti ile çalıştık. Tabiri caizse işimizde, gücümüzde her şeyimizde Oğuzeli oldu. Burayı ne kadar çok kalkındırabilirsek ne kadar çok zenginleştirebilirsek bizim için başarıların en büyüğü diye düşünüyorum. Bizim bu insanlara, bu topraklara herkesten daha çok vefa borcumuz var. Bu borcumuzu da sizlere hizmet ederek ödeyebiliriz. Bu sosyal tesisimizin hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" dedi.

"Oğuzeli'nde her geçen gün hizmetin kalitesi artıyor"

Sosyal tesis için emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan, "Oğuzeli'nde yine hayırlı bir iş için beraberiz. Sait Başkanımız çalışmalarına bu yetkiyi sizlerden aldığı günden itibaren gördüğümüz üzere hız kesmeden devam ediyor. Bugün yine bir devlet, millet kaynaşmasına şahitlik ediyoruz. Cenab-ı Allah şahitliğimizi kabul eylesin. Havva teyzemiz ve Hüseyin amcamızın bu sosyal tesisi ne kadar çok istediklerini bu hayrı ne kadar arzu ettiklerini Başkanımız bize anlattı. Bizlerde mutlu olduk tabi Rabbim hayırlarını kabul etsin. Başkanımız Mehmet Sait Kılıç Oğuzelili hemşerilerimizi göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalarla 'Sevdamız Oğuzeli' düsturuyla yavaş yavaş, sabırla, hizmetle tanıştırıyor. Her geçen gün hizmetinde kalitesi artıyor. Bu sosyal tesiste bu hizmetlerin mühürlerinden bir tanesi. Bugün hizmete açacağımız Hüseyin - Havva Akaslan Sosyal Tesisimizin temel çalışmasından şu ana kadar gelmesinde emeği geçen başta Sait Başkanımız ve hayırseverlerimiz olmak üzere herkese partim ve şahsım adına minnetlerimi sunuyorum. Oğuzelimiz'e hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP