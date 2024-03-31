Gaziantep'te 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri başladı - Son Dakika
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Politika

Gaziantep'te 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri başladı

Gaziantep\'te 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri başladı

Gaziantep'te 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. Yerel seçimlerde 32 ilde oy verme işlemi devam ediyor. İlk oylar Şehitkamil ilçesi Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu'nda atıldı. Oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek ve sayıma geçilecek.

31.03.2024 07:30
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2024 Mahali İdareler Genel Seçimleri için Gaziantep'te oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı.

Türkiye, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında. Yerel seçimlerde aralarında Gaziantep'in de bulunduğu 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başladı.

Oy verme saatinin başlamasıyla birlikte Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu'nda da ilk oylar sandıklara atıldı. İlk dakikalarda sandık başına gelen vatandaşlar, hayırlı olması temennisiyle oylarını kullandı.

Kentte oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle sona erecek ve sandıklar açılarak sayıma geçilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gaziantep'te 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri başladı - Son Dakika

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