Gaziantep'te kene timi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te kene timi

20.06.2022 14:49
Gaziantep'te kene timi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) artan sıcaklık nedeniyle kentteki kene vakalarını önlemek için 124 personel ve 49 ilaçlama aracından oluşan ekip kurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) artan sıcaklık nedeniyle kentteki kene vakalarını önlemek için 124 personel ve 49 ilaçlama aracından oluşan ekip kurdu. Oluşturulan timler kentteki park, bahçe ve mesire alanlarını ilaçlıyor.

GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, havaların ısınmasının ardından yeşil alanlarda kene riskine karşı tedbir amaçlı tarama ve ilaçlama çalışmaları yürüttüklerini belirterek, Şehirde hali hazırda karasinek, sivrisinek ve farelere karşı çalışmalarını yürüten ekiplerimiz, bir yandan da kene vakalarının yaşanmaması adına il genelinde ilaçlama yapıyor. Bununla birlikte ilçe belediyelerin temizlik ekipleriyle birlikte söz konu su alanlardaki çöpleri en kısa sürede ortadan kaldırarak vektör popülasyonlarının artmasının önüne geçiyoruz" dedi.

Sivrisinek ve haşereyle mücadeleye karşı ilaçlama çalışmalarını da aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Tolay, "Vatandaşların, çöplerini ve kestikleri hayvanın sakatatlarını gelişi güzel dışarı atmamaları lazım. Bunların sıcakla beraber 4-5 gün gibi çok kısa bir sürede, on binlerce karasinek oluşturduğunu görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. Su birikintisinde ve saksı altında 10 gün içerisinde milyonlarca larvanın oluştuğunu görüyoruz. Zamanında müdahale edilmezse çok hızlı bir şekilde larvalar sineklere dönüşüyor. Kış dönemlerinde havuzların kullanılmadığı zaman milyonlarca larvanın oluştuğunu milyonlarca sineğin ortaya çıktığını biliyoruz. Bir diğer sıkıntı ise, kümesler ve ahırlardan çıkan gübreler. Bu gübrelerin gelişi güzel atılması halinde milyonlarca sinek oluşmasına zemin hazırlanır, bu konuya da dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Uluslararası Turizm Filmleri festivalinde ödüller sahiplerini buldu Uluslararası Turizm Filmleri festivalinde ödüller sahiplerini buldu
Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gaziantep'te kene timi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:09 Acılı anne 19 yaşındaki oğlunun cenazesinde yürek dağladı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:17:17. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te kene timi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement