Gaziantep'te Otopark Sorununa Çözüm Üretmek İçin Özel Birim Kuruldu - Son Dakika
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Politika

Gaziantep'te Otopark Sorununa Çözüm Üretmek İçin Özel Birim Kuruldu

Gaziantep\'te Otopark Sorununa Çözüm Üretmek İçin Özel Birim Kuruldu

Büyükşehir Belediyesi, otopark doluluğunu azaltmak için özel bir birim oluşturdu ve çalışmalarını sürdürüyor. Otoparklarda doluluk oranı yüzde 43 olarak belirlendi, yeni otopark yapımlarına devam edilecek.

15.11.2024 09:41  Güncelleme: 09:43
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Kasım Ayı Dönem Toplantısı'nın 2'inci Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur başkanlığında toplandı. Uğur yaptığı açıklamada yapılan çalışmalarla otoparklarda doluluk oranının yüzde 43 olduğu belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan birleşimde, görüşülen konular arasında yer alan otopark ve parkomatları ilgilendiren madde hakkında açıklamada bulunan Başkan Vekili Halil Uğur, otopark sıkıntısının şehrin gündeminden çıkarmak için Büyükşehir Belediyesi'nin özel bir birim kurduğu ve çalışma yürüttüğünü dile getirerek, otopark yapımına devam edildiğini aktardı.

Büyükşehir belediyesi otoparkları ve Parkomatı GAZİULAŞ işletecek

Madde kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne ait otopark ve yol kenarı araç park alanlarını kapsayan parkomatların işletmesinin kurum iştiraki olan GAZİULAŞ tarafından yapılması kararlaştırıldı.

"Uygun olan her alanı inceleyip otopark yapmaya devam ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur yaptığı açıklamada ihtiyaç doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Otoparklar için özel bir birim ve koordinatörlük kurduk. Gerek şehrimizde yaşayan gerekse şehir dışından gelen vatandaşlarımızın otoparkla ilgili sıkıntıları gündemden çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz çalışmada tüm Gaziantep genelinde otoparklarda doluluk oranımız yüzde 43'lerde. Otoparkla ilgili bazen sıkıntılar dile getiriliyor. Biz yine burada bulduğumuz otopark yapabileceğimiz her alanı ilgili daire başkanlığımızla inceleyip otopark yapmaya devam ediyoruz. Şehir sonuçta büyüyor, genişliyor binlerce turist geliyor her gün" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gaziantep'te Otopark Sorununa Çözüm Üretmek İçin Özel Birim Kuruldu - Son Dakika

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