Gaziosmanpaşa'da İtirazlar Sonucunda Yeniden Başlanan Oy Sayımı Tamamlandı

Gaziosmanpaşa'da itirazlar sonucunda yeniden başlanan oy sayımı sona ererken CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe, 848 oy farkla Belediye Başkanı seçildi.
AK Parti'nin Gaziosmanpaşa'da belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itirazların kabul edilmesinin ardından dün başlanan oy sayımına dün saat 23.00 sıralarında ara verilmişti. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde yapılan sayım saat 10.00 sıralarında yeniden başlamıştı. Oy sayımı sona ererken CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe, 848 oy farkla belediye başkanı seçildi. - İSTANBUL
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 Nolu Baro'nun düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, 2024 yılında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın gerçekleştirileceğini ve avukatlık stajına başlayacak gençlerin bu sınavı kazanması gerektiğini belirtti. Tunç, avukatların yargının kurucu unsurları olduğunu vurgulayarak, avukatlık mesleğinin kalitesinin artırılması için yapılan düzenlemelerden bahsetti. Ayrıca, yeni Avukatlık Kanunu üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve bu kanunun bir an önce çıkmasını istediklerini ifade etti.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Sivas Belediye Başkanlığını kazanan BBP adayı Adem Uzun, seçim zaferini kutlama programıyla kutladı. Partililer, halaylar çekti ve hava fişek gösterisi yaptı. Başkan Uzun, vatandaşlarla birlikte şehri güzelleştireceğini vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de misafir edilen Gazzelilerle bir araya geldiği iftar programında, önümüzdeki ramazanda özgür Filistin'in bayrağı altında Gazze'de iftar açacaklarını söyledi. Kurtulmuş, Gazze'deki direnişi ve Filistin davasına olan ilgiyi vurgulayarak, Filistin devletinin en kısa sürede kurulacağını belirtti.
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