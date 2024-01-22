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İsrailli rehinelerin yakınlarından Meclise baskın - Son Dakika
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İsrailli rehinelerin yakınlarından Meclise baskın

Gazze'de rehin tutulan İsraillilerin yakınları, Kudüs'teki bir parlamento komitesine baskın düzenleyerek sevdiklerini kurtarmak için daha fazla çaba sarf etmelerini talep etti. Eylemciler, serbest bırakma taleplerini dile getirirken, arabuluculuk çabalarının sonuçsuz kaldığı belirtildi. Ayrıca, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun sahil evi ve Knesset binası önünde protesto kampı kuruldu.

22.01.2024 - 14:45,  Güncelleme: 16:20
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Gazze'de Hamas'ın esir olarak elinde bulundurduğu İsraillilerin yakınları, Kudüs'teki parlamento binasına baskın düzenleyerek yakınlarının acilen kurtarılması için milletvekillerinden daha fazla çaba sarf etmelerini istedi.

20 kişilik bir grubun katıldığı eylem sırasında bir kadın, 7 Ekim'deki Hamas saldırısında kaçırılan kişilerin fotoğraflarını kaldırırken Hamas'ın elinde 130 İsraillinin rehin tutulduğu biliniyor.

NETANYAHU'NIN EVİNİN ÖNÜNE KAMP KURDULAR

Göstericiler, "Onları şimdi serbest bırakın" sloganı atarken ayrıca Başbakan Benjamin Netanyahu'nun sahil eviyle Knesset binasının dışında kamp kurdu, bazıları savaşa tek taraflı son verilmesini ya da hükümetin değişeceği bir seçim istiyor.

İsrailli rehinelerin yakınlarından Meclise baskın
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (1)
  • Ercan Deger: İç savaş çıkar inşallah yersiniz birbirinizi Yanıtla 0 38

Meclis Tv, İsrail, Hamas, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrailli rehinelerin yakınlarından Meclise baskın - Son Dakika
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