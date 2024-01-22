İsrailli rehinelerin yakınlarından Meclise baskın

Gazze'de Hamas'ın esir olarak elinde bulundurduğu İsraillilerin yakınları, Kudüs'teki parlamento binasına baskın düzenleyerek yakınlarının acilen kurtarılması için milletvekillerinden daha fazla çaba sarf etmelerini istedi.
20 kişilik bir grubun katıldığı eylem sırasında bir kadın, 7 Ekim'deki Hamas saldırısında kaçırılan kişilerin fotoğraflarını kaldırırken Hamas'ın elinde 130 İsraillinin rehin tutulduğu biliniyor.
Göstericiler, "Onları şimdi serbest bırakın" sloganı atarken ayrıca Başbakan Benjamin Netanyahu'nun sahil eviyle Knesset binasının dışında kamp kurdu, bazıları savaşa tek taraflı son verilmesini ya da hükümetin değişeceği bir seçim istiyor.
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