İsrailli rehinelerin yakınlarından Meclise baskın

Kurum mu İmamoğlu mu? İlk anket sonucu geldi

Gazze'de Hamas'ın esir olarak elinde bulundurduğu İsraillilerin yakınları, Kudüs'teki parlamento binasına baskın düzenleyerek yakınlarının acilen kurtarılması için milletvekillerinden daha fazla çaba sarf etmelerini istedi.

20 kişilik bir grubun katıldığı eylem sırasında bir kadın, 7 Ekim'deki Hamas saldırısında kaçırılan kişilerin fotoğraflarını kaldırırken Hamas'ın elinde 130 İsraillinin rehin tutulduğu biliniyor.

NETANYAHU'NIN EVİNİN ÖNÜNE KAMP KURDULAR

Göstericiler, "Onları şimdi serbest bırakın" sloganı atarken ayrıca Başbakan Benjamin Netanyahu'nun sahil eviyle Knesset binasının dışında kamp kurdu, bazıları savaşa tek taraflı son verilmesini ya da hükümetin değişeceği bir seçim istiyor.