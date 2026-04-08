Geçici Ateşkes Türkiye'den Destek Buldu
Geçici Ateşkes Türkiye'den Destek Buldu

08.04.2026 12:52
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB-İran ateşkesini olumlu buldu ve kalıcı barış umudu taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD, İsrail ve İran arasında varılan geçici ateşkesi, olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşıladıklarını, bu gelişmeyi bölgesel ve küresel istikrar açısından son derece önemli bulduklarını bildirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin paylaşımda bulundu.

"ABD, İsrail ve İran arasında varılan geçici ateşkesi, bölgemizde yaklaşık 40 gündür devam eden ve sonuçları itibarıyla tüm dünyayı etkileyen çatışma sürecinin ardından alınmış olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmeyi bölgesel ve küresel istikrar açısından son derece önemli buluyoruz." değerlendirmesini yapan Yılmaz, geçici ateşkes süresi boyunca tarafların gerilimi tırmandıran tutumlardan uzak durmalarını, varılan mutabakata bağlı kalarak süreci sağduyu ile yönetmelerini temenni ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu sürecin bölgede kalıcı bir barışa vesile olmasını beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçici ateşkese varılması sürecinde dost ve kardeş Pakistan'ın üstlendiği sorumluluk ve ortaya koyduğu çabayı takdir ediyor, kendilerini tebrik ediyoruz. Türkiye olarak bölgesel ve küresel barış için Cumhurbaşkanı'mızın istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü çok yönlü barış diplomasisini kararlılıkla devam ettireceğiz. İstikrarlı bir ülke olarak savaş sonrası dönemde de 'güvenli liman' vasfımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Türkiye, İran, Son Dakika

Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
13:21
Fenerbahçe’den taraftarına büyük bir jest daha
Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
