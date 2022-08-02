AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak: Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım - Son Dakika
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AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak: Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım

02.08.2022 13:49

AK Parti'den istifa eden iş adamı Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılmasının ardından Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ile kameralar karşısına geçti. Sancak, Perinçek'in Türkiye'nin üç büyük temsilcisinden biri olduğunu ileri sürerek yaptığı açıklamada "Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım. Yoksa Libya'ya döneriz, Irak'a döneriz. Amerika'nın planı bu." dedi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen 'Türkiye'nin güvenliği ve NATO' konferansında yaptığı konuşma nedeniyle AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ethem Sancak, AK Parti'den istifa etmişti.

Bu gelişmenin ardından Vatan Partisi'ne katılacağını duyuran Sancak, bugün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile kameralar karşısına geçti. Toplantıda açıklamalarda bulunan Ethem Sancak, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SİYASETE AK PARTİ'DE BAŞLAMADIM"

Sancak, "Benim için önce ülke insanıma hizmet etmek, kafasını kendi omuzlarımda taşımak, doğru bildiğimi söylemek gelir. Şimdi yer yer balık hafızalı medya beni AK Parti'nin zengini olarak niteliyorlar. Ben siyasete AK Parti'de başlamadım.Ben AK Parti'ye katılmadan önce de zengin ve ünlü bir adamdım" dedi.

"PERİNÇEK'İ YANLIŞ TANITIYORLAR"

Perinçek hakkında da konuşan Sancak, "Doğu Perinçek'i topluma yanlış anlatıyorlar. Üyesinin fikirlerini sonuna kadar dinleyen, üyesinin fikrine değer veren ve partisinin kararlarını demokratik yöntemlerle alan tanıdığım tek genel başkan." ifadelerini kullandı.

"SEÇİMDE BIDEN CEPHESİNİN KAZANMAMASI LAZIM"

Sancak açıklamalarına şöyle devam etti: "Türkiye gemisinin üç büyük temsilcisi var. Bunların öncüsü Doğu Perinçek. Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım. Yoksa Libya'ya döneriz, Irak'a döneriz. Amerika'nın planı bu. Türkler tarih boyunca tarih sahnesinden silinmeye çalışılmıştır ancak becerilememiştir. Türkler, küllerinden doğar. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte de Türkler küllerinden yeniden doğdu. Ben Avrasyacı, Yeni Asya'nın bir siyasetçisiyim. Atlantik'e bir sempatim yok."

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