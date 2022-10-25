Eşref Fakıbaba'nın arsaları sattığını öne sürdüğü isim sessizliğini bozdu: Yerlerinde duruyorlar - Son Dakika
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Eşref Fakıbaba'nın arsaları sattığını öne sürdüğü isim sessizliğini bozdu: Yerlerinde duruyorlar

25.10.2022 11:32

Hem Ak Parti'den hem de milletvekilliğinden istifa eden Eşref Fakıbaba'nın, "Arsaları sattılar" diyerek tepki gösterdiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Biz o arsaları satmadık. Arsalar yerinde duruyor" ifadelerini kullandı.

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı bir açıklama ile hem milletvekilliğinden hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba istifasını duyurduğu açıklamasında "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI BEYAZGÜL'Ü HEDEF ALMIŞTI

Fakıbaba ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü de hedef alarak, "Her bir dairesi 10-12 milyona satılmakta olan arsaları satmak yerine, Belediye şirketi eliyle konut yapsanız, astronomik düzeydeki kârı birkaç kişi kazanacağına, Urfa halkı kazansa daha iyi olmaz mı?" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

"ARSALAR YERİNDE DURUYOR"

Beyazgül katıldığı canlı yayında Fakıbaba'nın "Arsaları sattılar" iddialarına yanıt vererek şunları söyledi: "Hiçbir projede önderliğimizi yapmadı. Hiçbir sıkıntımızın içerisinde olmadı. Biz o arsaları satmadık. Arsalar yerinde duruyor."

"ŞANLIURFA HALKI İSTİFASINI ANLAYAMADI"

Fakıbaba'nın 4 yıl boyunca toplantıların hiçbirine katılmadığını öne süren Beyazgül, Şanlıurfa'da Fakıbaba'nın eski popülaritesi olup olmadığı sorusuna ise "Ben yok diyorum. Ne oldu da istifa edildi? Halk bunu anlamış değil" yanıtını verdi.

YORUMLAR (3)
  • Murat Gökmen: Satılmadı duruyor dedi ya işte. Çamur at izi kalsın olmaz. İddia eden kanıtlamakla sorumludur. Medyada konuşuyorsan belgelerinde paylaşacaksın ki millet haberdar olsun. Aksi iftira olur. Zamanında sn. Arınç da 17 Haziran da dedi sustu gitti. Ülkemize zarar verir bu ispatsız söylemler ya da belgesiz açıklamalar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: sayın başkan, Fakıbaba neden istifa ettiğini açıkladı, siz duymadınız sanırım... Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: öyle mi, ben de arsalar aldı başını gitti sanıyordum, sayın başkan arsa nereye gidecek, satmadıysan satmadım diyeceksin ve ispat edeceksin, ya da fakıbaba satıldığını ispat edecek... Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Eşref Fakıbaba, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eşref Fakıbaba'nın arsaları sattığını öne sürdüğü isim sessizliğini bozdu: Yerlerinde duruyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşref Fakıbaba'nın arsaları sattığını öne sürdüğü isim sessizliğini bozdu: Yerlerinde duruyorlar - Son Dakika
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