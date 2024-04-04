Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel Göreve Başladı

Antalya Valisi Hulusi Şahin: Antalya'da Seçim Süreci Demokratik Bir Olgunlukla Geçti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'da seçim sürecinin demokratik bir olgunlukla geçtiğini ve herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığını belirtti. Vali Şahin ayrıca, kentte huzur ve güvenliğin öncelikli konular arasında olduğunu vurguladı. Toplantıda ayrıca, asayiş olayları, ihbarlar, sahil güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve trafik denetimleri gibi konular da değerlendirildi.