Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, tebrik ziyaretleri nedeniyle çalışmalara başlayamadı

Politika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den Milliyetçi Hareket Partisine geçen Belediyede, Başkan Necdet Akel yoğun tebrik ve hayırlı olsun ziyaretleri nedeniyle henüz çalışmalarına başlayamadı.

Birçok projesini hayata geçirmek isteyen Başkan Akel, adeta nefes aldırmayan ziyaretçiler için bir mesaj yayımladı.

Bu çerçevede Akel mesajında, "Güzel bir seçim dönemi yaşadık. Başarı ile bu süreci tamamladık. Hemşerilerimize ve Gedizimiz'e hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık hizmet döneminin başlangıcındayız. Yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize değer katacak projeleri hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız. Tebrik ziyaretlerinde bulunan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. 29 Nisan Pazartesi gününden itibaren tebrik ziyaretlerini saat 16.00'dan sonra kabul edebileceğim. Şehrimiz için en iyisini yapmaya hep birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA