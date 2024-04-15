Gediz Belediyesi\'nden Borç Bilgilendirme Afişi

Politika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti'den MHP'ye geçen belediyede, önceki dönemden kalan borçlar belediye binasına asılarak bilgilendirme yapıldı.

Gediz'de 31 Mart'ta sandıktan birinci parti olarak çıkan MHP'li Belediye Başkanı Necdet Akel, önceki dönemin borçlarını sıraladığı dev afişi belediye binasına astırdı.

Gediz Belediye binasına asılan dev pankartta vergi borçları, kurumlar ve esnafa ödenmeyen borçlar, müteahhitlere ödenmeyen borçlar, ihalesi yapılmış, hak edişi bekleyen borçlar, birliklere olan borçlar, Güneş enerjisi ve diğer krediler, emekli kıdem tazminatı krediler, iller bankasından alınan krediler olarak ana başlıklar altında sıralandı.

Afişte yer alan bilgiye göre Gediz Belediyesinin güncel olarak 262 milyon 692 bin 156 TL borcu bulunuyor. - KÜTAHYA