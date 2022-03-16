Gediz'de araç filosuna iş makinesi desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Gediz'de araç filosuna iş makinesi desteği

16.03.2022 13:53
Gediz'de araç filosuna iş makinesi desteği

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle, belediye araç filosuna kazıcı yükleyici iş makinası kazandırıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle, belediye araç filosuna kazıcı yükleyici iş makinası kazandırıldı.

Belediye hizmetlerinin daha iyi, daha hızlı ve daha kaliteli yapabilmesi adına bu çalışmaları yaptıklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Belediyemiz araç filosuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle yeni bir iş makinesi daha satın alındı. Halkımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ihtiyacımız olan araç ve ekipmanları ilçemize kazandırma gayretinde olduk. Bu kapsamda kazıcı yükleyici iş makinesini araç filomuza kazandırdık. Yeni iş makinamız hareket kabiliyetimizi genişletecek, iş ve süre bakımından kazanç sağlayacak. Halka hizmet, Hakka hizmettir anlayışı ile çıktığımız bu yolda gece gündüz çalışarak, vatandaşlarımızın hizmetinde kullanacağımız araçları ve bütçemiz imkanları dahilinde mevcut araç sayımızı her geçen gün gençleştirip artırarak ilçemize daha hızlı hizmet etmeye devam ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle kazandırılan iş makinesi İlçemize ve Belediyemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Akçadurak, İş makinesinin Gediz'e kazandırılmasında emeği geçen herkese şahsım ve Gediz Halkı adına teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Gediz'de araç filosuna iş makinesi desteği

YORUMLAR
500
Yolcu360, kurumsal şirket sayısını 700'ün üzerine çıkardı Yolcu360, kurumsal şirket sayısını 700'ün üzerine çıkardı Son dakika haberi | Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı Son dakika haberi | Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

İklim Değişikliği, Kütahya, Tragger, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gediz'de araç filosuna iş makinesi desteği - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Moskova'da Lavrov'la buluşan Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
14:01 Kazı sırasında kazmaları mezara saplandı! İşçiler korku içinde yetkililere haber verdi
13:51 Astsubay ve uzman çavuş, koruma altındaki alanda dinamitle define ararken yakalandı
13:51 Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek
13:50 9 aylık bebeğin cinsel organında sigara söndürüldüğü duyunca kendini kaybetti ve polise seslendi: Bu kadının parçalarını mı toplayalım?
13:46 Bir tek onun yeri doldurulamaz: Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor
13:38 Mariupol'de can pazarı: Prematüre bebekler ortada kaldı, 500 sivil hastanede rehin alındı
13:16 Fenerbahçe'nin hocası Kartal: Keşke daha erken gelseydim!
13:15 Temizlik işçisi parkta temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu cüzdanı belediye başkanına teslim etti
13:00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 14:11:10. #1.13#
SON DAKİKA: Gediz'de araç filosuna iş makinesi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement