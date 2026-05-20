Gediz Nehri Kirliliği İçin Acil Çözüm Çağrısı

20.05.2026 19:03
İbrahim Akın, Gediz Nehri'ndeki kirlilik için hükümet ve yerel yönetimlerin iş birliği gerektiğini vurguladı.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Gediz Nehri'ndeki kirliliğe ilişkin, "Merkezi hükümet ve yerel yönetimler iş birliği içerisinde çalışırsa buradaki sorun çözülür. Yoksa palyatif çözümlerle bu meselenin sürdürülebilmesi mümkün değil." dedi.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Uşak, Manisa ve İzmir'den geçen Gediz Nehri'nde, özellikle sanayi kuruluşlarının atıklarından kaynaklanan korkunç bir kirlilik yaşandığını öne sürdü.

Nehrin uzunluğunun 400 kilometre olduğunu ve en çok Manisa ovasının kirlilikten etkilendiğini belirten Akın, "Özellikle Alaşehir, Salihli, Turgutlu ve Menemen'in toprakları korkunç bir şekilde kirlenmiş durumda. Nehrin yarattığı kirlilik aynı zamanda İzmir Körfezi'nin kirlenmesine de yol açıyor. Ağır metaller nedeniyle yeraltı sularının kirlenmesiyle bölgede yer alan tarım arazilerinde sağlıklı gıdanın üretilmesi de neredeyse ortadan kalkıyor." diye konuştu.

Gediz Nehri'nin kirlenmesinin önüne geçilmesi için sivil toplum örgütlerince 6 Haziran'da Manisa'da bir miting yapılacağını aktaran Akın, muhalefet partilerinin de davet edildiği mitinge DEM Parti olarak katılım sağlayacaklarını söyledi.

Akın, ülkenin farklı bölgelerinde yürütülen ya da planlanan maden arama çalışmalarına ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Kaynak: AA

