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Gelecek Partisi Bandırma İlçe Başkanı istifa etti - Son Dakika

Gelecek Partisi Bandırma İlçe Başkanı istifa etti

08.11.2021 09:15
Gelecek Partisi Bandırma İlçe Başkanı istifa etti

Gelecek Partisi Bandırma İlçe Başkanı Burhan Deniz, İlçe Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

Gelecek Partisi Bandırma İlçe Başkanı Burhan Deniz, İlçe Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

Gelecek Partisi Bandırma İlçe Başkanı Burhan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işlerinin yoğunluğundan dolayı ilçe başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı. İlçe Başkanı Deniz istifası ile ilgili şunları söyledi. "Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun tensipleriyle başladığım Bandırma İlçe Başkanlığı görevimden, işlerimin yoğunluğundan bu günden itibaren ayrılıyorum. Elif gibi dimdik bir şahsiyetin kadrosunda omuz omuza yürümeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu konuda bana güvenini esirgemeyen Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'na minnet duygularımla teşekkür ediyorum. Bundan sonra da davamızın bir neferi olarak, Gelecek Partisi'nin emrinde çalışmaya, davamıza ve partimize hizmet etmeye devam edeceğimin bilinmesini ister, teşkilatımızın her kademesinde görev yapmış ve yapmakta olan tüm kardeşlerime, Gelecek Partisi'ne gönül vermiş bütün hemşehrilerime bana olan teveccühlerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyor, saygı ve sevgi sunuyorum" - BALIKESİR

Gelecek Partisi Bandırma İlçe Başkanı istifa etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Bandırma İlçe Başkanı istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelecek Partisi Bandırma İlçe Başkanı istifa etti - Son Dakika
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