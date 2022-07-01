Gelecek Partili Özdağ: Adayımızı seçim kararından 1 hafta sonra açıklayacağız

GELECEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "6'lı masanın yapacağı ilk iş, cumhurbaşkanlığını kazanmak. Cumhurbaşkanı adayımızı, seçim kararı alındıktan 1 hafta sonra açıklayacağız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, Kırıkkale'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Selçuk Özdağ, "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Türkiye'nin bir sorunudur. Diğer bir problem ise ekonomik krizdir. Bunun nedeni de yönetememe krizidir. Gelecek Partisi ve Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimiz zaman parlamenter sisteme geçişi başlatacağız. 6'lı masanın yapacağı ilk iş, cumhurbaşkanlığını kazanmak. Cumhurbaşkanı adayımızı da seçim kararı alındıktan 1 hafta sonra açıklayacağız. 6 parti olarak yolculuk yaparken çok tecrübeli insanlara sahibiz" diye konuştu.