Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Malatya'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Malatya'da temaslarda bulundu

10.06.2022 23:43
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Malatya'da temaslarda bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da temaslarda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da temaslarda bulundu.

Davutoğlu, partisinin Battalgazi İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Burada konuşan Davutoğlu, hükümeti ekonomi politikaları nedeniyle eleştirdi.

Partilerini gelecek için gençler için kurduklarını dile getiren Davutoğlu, "Ümitvar olunuz, çoğu gitti azı kaldı. Sandık gelecek, sandıkla birlikte biz geleceğiz, onlar gidecek. Bizimle birlikte adalet gelecek, hukuksuzluk gidecek. Bizimle birlikte liyakat gelecek, mülakat gidecek." dedi.

Davutoğlu, konuşmasının ardından parti binasının açılışını yaptı.

Davutoğlu, daha sonra Akpınar Meydanı'nda, Fuzuli Caddesi'nde ve Kanalboyu'nda esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Malatya'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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