Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye katıldı

Gelecek Partisi\'nden istifa eden 35 kişi AK Parti\'ye katıldı
09.04.2026 08:54  Güncelleme: 08:57
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ecevit Anuş'un da aralarında bulunduğu 35 kişi, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Toplam 390 kişinin AK Parti saflarına katıldığı bildirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ecevit Anuş'un da aralarında bulunduğu 35 kişi istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen AK Parti Yüksekova İlçe Meclis Danışma Toplantısı'nın ardından Büyükçiftlik beldesine bağlı Kerem Zeydan Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende, Gelecek Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katılan isimlere rozetleri takıldı. Gelecek Partisi Büyükçiftlik belde teşkilatından, aileleriyle birlikte toplam 390 kişinin AK Parti saflarına katıldığı bildirildi.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, partiye yeni katılan üyelere rozetlerini takarak, "AK Parti ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti bünyesine katılan önemli isimler arasında şunlar yer alıyor:

"Gelecek Partisi Yüksekova İlçe Başkanı Ecevit Anuş, Gelecek Partisi Büyükçiftlik Belde Başkanı Bayram Bilin, Belediye Encümeni Mehmet Cemil Yalçın, Ayhan Kayhan, Veli Caner, Ziya Kayhan, Ferzende Örnek, M. Emin Kayhan, Behri Örnek, İrfan Kayhan, Kadir Yaşar, Çetin Genç, Fesih Demir, Emrullah Yalçın, Sercan Anuş, M. Salih Anuş, Fatih Genç, Alaattin Genç, Vefa Caner, Naif Caner, Mesut Caner, Nurettin Caner, Tahir Caner, Tekin Yalçın, Sinan Örnek, Hadi Bilin, Tekin Kayhan, Nurullah Genç, Muhammed Kayhan, Yusuf Anuş, M. Selim Kayhan, Rojhat Kayhan ve Kamuran Kayhan." - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

Selçuklu’da Dünya Sağlık Günü’nde Anlamlı İki Açılış Selçuklu'da Dünya Sağlık Günü'nde Anlamlı İki Açılış
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Zendaya’dan romantik jest Kalbinin üzerine dövme yaptırdı Zendaya'dan romantik jest! Kalbinin üzerine dövme yaptırdı
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar

09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
08:55
Ünlülere yeni dalga operasyon Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
08:32
Geceye damga vuran kare Herkes onu konuşuyor
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
07:54
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
07:16
İran’dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
06:37
Ateşkes sonrası İsrail’den ilk adım
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
SON DAKİKA: Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
