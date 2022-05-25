Gelecek Partisi Şemdinli İlçe Başkanı istifa etti

Gelecek Partisi Şemdinli İlçe Başkanı Nevzat Ekici, Osmanlı Ocakları'nda düzenlediği basın toplantısıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Gelecek Partisi Şemdinli İlçe Başkanı Nevzat Ekici, Osmanlı Ocakları Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada partisinden istifa ettiğini açıklayan Ekici, bundan sonra bir siyasi hayatı olursa Ocak Partisi'nde devam edebileceğini söyledi.

"HDP'den dahi bizlere talep var"

Nevzat Ekici'nin basın toplantısında söz alan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ocak Partisi'nin herkesi kucakladığının altını çizerek, "Gelecek Partisi'ndeki yöneticilerin istifa etmeleri, hatta bizim şu anda görüşmüş olduğumuz DEVA'da, İYİ Parti'de arkadaşlar var. Daha ötesini söylemek isterim ki HDP'den dahi bizlere talep var. Ocak Partisi ocaktır, herkesi kucaklamaktadır. Her bireyi, her neferi, Türkiye'de yaşayan bütün etnik kimliği ne olursa olsun bu çatı altında var edecektir" dedi.

"Ocak Partisi'nde görev alabilir"

Ekici'nin istifası hakkında ise Canpolat, şunları söyledi:

"Bugün Nevzat başkanımız sağ olsun, bu çizgide bizim duygu ve düşüncelerimizle beraber hareket etmektedir. Bu anlamda da Gelecek Partisi'nden istifa etmiştir. Artık siyasi hayatı kendisini ilgilendirir. Ocak Partisi'nde görev alabilir. Kendisine uygun görülen bir görev de verilebilir. O kendi tercihidir. Biz Ocak Partisi olarak Türkiye'nin güçlenmesi için elimizden gelen her türlü fedakarlığa hazırız."

Canpolat, 29 Mayıs'ta Diyarbakır annelerine ziyarette bulunacaklarını açıkladı. - ANKARA