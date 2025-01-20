Gelendost Belediye Başkanı İYİ Parti'den İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

Gelendost Belediye Başkanı İYİ Parti'den İstifa Etti

Gelendost Belediye Başkanı İYİ Parti\'den İstifa Etti

Isparta'nın Gelendost İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Özmen, bu kararın Gelendost'un geleceği ve birliktelik anlayışı doğrultusunda alındığını belirtti.

20.01.2025 16:02  Güncelleme: 16:04
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Isparta'nın Gelendost İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Mustafa Özmen, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Kararını sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamayla duyuran Özmen, bu adımı Gelendost'un geleceği ve birliktelik anlayışı doğrultusunda attığını belirterek yeni siyasi haritasını ilerleyen günlerde açıklayacağını ifade etti.

Özmen, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gelendost'ta hizmet etme onurunu yaşadığım bu süreçte, sizlerin güvenine layık olabilmek için gece gündüz çalıştım. Görev sürem boyunca, ilçemizin sorunlarını çözmek ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. Ancak bugün, Gelendost'un geleceğiyle ilgili önemli bir kararımı siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. İlçemizde bütünleştirici ve kapsayıcı bir birliktelik sağlamak adına, mensubu olduğum İYİ Parti'den istifa etme kararı aldım. Bu kararı alırken, ülkemizin ihtiyaç duyduğu birliğe katkı sağlamak ve ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için en doğru adımı atmaya özen gösterdim. Söz konusu vatan olduğunda siyasi tercihler farklılık gösterebilir; ancak halkımıza duyduğum sevgi ve hizmet aşkı, her zaman önceliğim olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm teşkilat mensuplarına ve bana destek olan tüm Gelendost halkına teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde Gelendost'umuzu daha güzel yarınlara taşıyacağımıza olan inancım tamdır." - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gelendost Belediye Başkanı İYİ Parti'den İstifa Etti - Son Dakika

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