GENÇ Parti: Asgari Ücret Açıklaması ve Hükümete İstifa Çağrısı - Son Dakika
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Politika

GENÇ Parti: Asgari Ücret Açıklaması ve Hükümete İstifa Çağrısı

GENÇ Parti: Asgari Ücret Açıklaması ve Hükümete İstifa Çağrısı

GENÇ Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, 2025 yılı asgari ücretinin beklenenden çok daha düşük belirlendiğini belirterek, hükümete istifa çağrısında bulundu. Asgari ücretin 50 bin lira talep ettiklerini, yoksulluk sınırının ise 67 bin lira olduğunu vurguladı.

25.12.2024 13:25  Güncelleme: 13:26
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GENÇ Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, 2025 yılı için dün akşam açıklanan asgari ücrete yönelik "2025 yılı asgari ücreti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısında 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Yurttaşın beklentisinin oldukça altında kaldı" dedi.

Şahindur, "Partimizin asgari ücret talebi 50 bin liraydı. Biz, her bir yurttaşımız için kıyameti değil, refahı getirmeyi savunduk. Bu ülkenin her bir bireyinin onurlu bir yaşam sürmesi için bu düzenin değişmesi gerekir. Eğer iktidar bu borcu ödemiyorsa, o koltuklarda oturmamalıdırlar. Artık tek bir gerçek talep vardır, hükümet istifa" diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Şahindir, "TÜRK-İŞ'in verilerine göre yoksulluk sınırı yaklaşık 67 bin lira, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 26.712,30 lira. Vergilere, harçlara, yeniden değerleme oranına yüzde 44 zam yaparken, kira artışı yüzde 60'ı geçmişken, elini korkak alıştırmayan hükümet emekçilere yaşam hakkı tanımayan bir ücreti, yüzde 30 gibi bir artışı layık görüyor. Bu düzenin karşısındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Asgari Ücret, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Hükümet, Son Dakika

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