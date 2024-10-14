Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması - Son Dakika
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Politika

Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması

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Bakan Bak, gençlerin sivil anayasa sürecindeki fikirlerine önem verdiklerini vurguladı.

14.10.2024 21:32
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Bakan Bak, Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması'nda

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması" programında gençlerin sivil anayasa sürecindeki fikirlerine çok önem verdiklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirilen "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması" programında açıklamalarda bulunarak, gençlerin sivil anayasa sürecindeki fikirlerine çok önem verdiklerini söyledi.

Anayasanın toplumdaki uzlaşma metinleri olduğunu dile getiren Bakan Bak, "1982 Anayasası hala uygulamada ama pek çok değişikliğe uğradı. Bunların bir kısmında biz de yer aldık. Ülkemizin ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Tartışmaları sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis başkanı siyasi partileri bu konuda ziyaret ediyor. Her seferinde Cumhurbaşkanımız siyasi partileri birlikte bu konuyu çözmeye davet ediyor. Türkiye Yüzyılı'nda, biz bu konuda gençlerimizin sözlerini aktarmak istiyoruz. Bu süreç başladığında Anayasa Komisyonu ve genel kurulda görüşülecek. Biz buralarda hazırlanan raporları oraya sunacağız" ifadelerine yer verdi.

Buluşmanın gerçekleştiği mekana dikkat çeken Bakan Bak, toplantı salonunun 1980 Darbesi'nde mahkumların yemekhanesi olduğunu belirterek, "Biz şimdi buraya geldik, bu mekanda ülkenin sivil anayasası için gençlerimizin görüşlerini dinleyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin, sporun yüzyılı olmasını istiyoruz. O yüzden sizin görüşlerinize çok önem veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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