Gençlik Buluşmaları\'na yoğun ilgi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi Gençlik Meclisi'nin "Güçlü Kahta, Güçlü Gençlik ile Mümkün" sloganıyla düzenlediği Kariyer ve Gençlik Buluşmaları tarihi Cendere Köprüsü'nün büyüleyici atmosferinde gerçekleşti.

Etkinlik boyunca gençler; eğitimden istihdama, sosyal projelerden Kahta'nın geleceğine kadar merak ettikleri soruları doğrudan Başkan Hallaç'a yöneltti. Başkan, samimi ve içten cevaplarıyla gençlerin ilgisini çekti, belediyenin gençlik vizyonu ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla "Filistin Hepimizin Yüreğinde Bir İz" sloganıyla hazırlanan dev bez bayrağa, Filistin renkleriyle gençlerin el izleri bırakıldı. Ayrıca sürpriz hediyeler ve gezi programları etkinliğe renk kattı.

Başkan Hallaç, yaptığı açıklamada, "Kahta Belediyesi Gençlik Meclisimizin düzenlediği bu anlamlı buluşmaya davetleri üzerine katıldık. Gençlerimiz sordu, biz samimiyetle yanıtladık. Hayallerini, hedeflerini ve merak ettiklerini dinledik; elimizden gelen tüm desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Gençlerimiz var oldukça umut da var demektir. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN