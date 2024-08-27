Gençlik ve Spor Bakanı Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
HATAY Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek bir konuşma yaptı. Konuşmasında gençlik ve spor faaliyetlerine desteklerini vurgulayan Bakan Bak, Hatay'ın gençlerine daha iyi imkanlar sunmak için çalışacaklarını belirtti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
27.08.2024 17:19:18. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?