Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu\'ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Politika

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Kasapoğlu mesajında, "Beraberce idrak ettiğimiz bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın hüznü ile bayrama ulaşmanın sevincini birlikte yaşıyoruz Rabbimden bu mübarek ay boyunca yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. Ülke olarak demokrasi tarihimizi taçlandıracak bir olgunlukla tamamladığımız Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince hane hane, sokak sokak aziz milletimizle bir ve beraber olma bahtiyarlığını yaşadık. Bu beraberlik, Ramazan'ın sevinci ve kardeşlik iklimi ile bereketlendi. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek ayı geride bırakırken aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın başta Gazzeli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığın hayrına ve esenliğine vesile olmasını diliyorum. Sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve mutlu nice bayramlara ulaşmak dileğiyle, Ramazan Bayramımız mübarek olsun" dedi. - İZMİR