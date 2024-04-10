Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu\'ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kasapoğlu mesajında, Ramazan ayının hüznünü geride bırakarak bayrama ulaşmanın sevincini paylaştıklarını belirtti ve bu mübarek ay boyunca yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını niyaz etti. Ayrıca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince milletle bir ve beraber olma bahtiyarlığını yaşadıklarını ve bu beraberliğin Ramazan'ın sevinci ve kardeşlik iklimiyle bereketlendiğini ifade etti. Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın tüm insanlığın hayrına ve esenliğine vesile olmasını diledi.

10.04.2024 09:33  Güncelleme: 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Kasapoğlu mesajında, "Beraberce idrak ettiğimiz bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın hüznü ile bayrama ulaşmanın sevincini birlikte yaşıyoruz Rabbimden bu mübarek ay boyunca yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. Ülke olarak demokrasi tarihimizi taçlandıracak bir olgunlukla tamamladığımız Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince hane hane, sokak sokak aziz milletimizle bir ve beraber olma bahtiyarlığını yaşadık. Bu beraberlik, Ramazan'ın sevinci ve kardeşlik iklimi ile bereketlendi. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek ayı geride bırakırken aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın başta Gazzeli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığın hayrına ve esenliğine vesile olmasını diliyorum. Sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve mutlu nice bayramlara ulaşmak dileğiyle, Ramazan Bayramımız mübarek olsun" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Mehmet Kasapoğlu, Ramazan Bayramı, Milletvekili, AK Parti, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kütahya'da protokol, Ramazan Bayramı coşkusunu Ulu Camii'de halkla birlikte yaşadı
    09:56 Kütahya'da protokol, Ramazan Bayramı coşkusunu Ulu Camii'de halkla birlikte yaşadı

    Kütahya'da Vali Musa Işın ve protokol üyeleri, Ulu Camii'de düzenlenen bayramlaşma programına katılarak halkın bayramını kutladı. Bayramlaşma sonrası protokol üyeleri, vatandaşlarla kahvaltı yaparak sohbet etti.

  • Ulusal seviyede aranan PKK'lı terörist Türkiye'ye getirildi
    09:54 Ulusal seviyede aranan PKK'lı terörist Türkiye'ye getirildi

    Türk güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi yurtiçi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Uluslararası çapta aranan PKK'lı terörist Mehmet Kopal, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teröristin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı birlikte çalıştı.

  • Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Mazbatasını Aldı
    09:46 Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Mazbatasını Aldı

    Yeniden seçilen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bayrama bir gün kala mazbatasını aldı. Sengel, vatandaşlarla birlikte kazanıp bölüşmeye devam edeceklerini belirtti.

  • Bitlis Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Bayramlaşma Programına Katıldı
    09:40 Bitlis Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Bayramlaşma Programına Katıldı

    BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçedeki kurum amirleri ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Maduro ile 5. kez görüştü
    09:39 Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Maduro ile 5. kez görüştü

    Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 5. kez yüz yüze görüştü. Petro ve beraberindeki heyet, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, Maduro tarafından törenle karşılandı. Diplomatik ilişkilerin düzelmesinin ardından 5. kez bir araya gelen Petro ile Maduro'nun iki ülke ilişkilerini ele aldığı bildirildi.

  • Muharrem İnce, Yalova'da Bayram Namazını Kıldı
    09:32 Muharrem İnce, Yalova'da Bayram Namazını Kıldı

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı nedeniyle memleketi Yalova'da Elmalık Köyü Camii'nde bayram namazını kıldı. İnce, cami avlusunda köylülerle bayramlaştıktan sonra mezarlık ziyareti yaparak ailesinin bayramını kutladı.

  • Edirne'deki sınır kapılarından çıkışlar 3 kat arttı
    09:31 Edirne'deki sınır kapılarından çıkışlar 3 kat arttı

    Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı tatilinde Edirne'deki sınır kapılarından yurt dışına çıkışların 3 kat arttığını belirtti. Sezer, bayram boyunca kentteki tedbirlerin devam ettiğini ve güvenlik birimleri ile sağlık personelinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Sınır şehri olmaları nedeniyle yurt dışına çıkışlarda yoğunluk yaşandığını söyleyen Sezer, tatilin başlangıcından itibaren sınır kapılarında yolcu ve araç çıkışlarında büyük bir artış olduğunu belirtti. Ayrıca, bayram tedbirleri kapsamında 1780 personel ve 240 araçlık bir ekip görevlendirildiğini ve trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 50 oranında azalma olduğunu da vurguladı.


09:15 Ameliyattan çıkan Özgür Özel’in yeni imajı Ameliyattan çıkan Özgür Özel'in yeni imajı
09:11 Bayramın son günü kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saatlik kısıtlama getirildi Bayramın son günü kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saatlik kısıtlama getirildi
08:23 Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın
08:22 AK Parti’den MHP’ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı
08:11 Aile içi mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı Aile içi mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
09:28 Survivor All Star’da Nagihan ve Seda birbirine giriyor: Gömerim seni Survivor All Star'da Nagihan ve Seda birbirine giriyor: Gömerim seni
08:13 Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes’da Feyza Civelek’in kombini alay konusu oldu Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu
07:40 Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor
00:42 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok
00:27 Uğur Dündar’ın yalanladığı ’’TRT Genel Müdürü’’ iddiası Tarık Akan’ın kitabında ortaya çıktı Uğur Dündar'ın yalanladığı ''TRT Genel Müdürü'' iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı
00:12 Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı’na sızdı Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı'na sızdı
22:52 Bakan Bolat’tan, ’’İsrail’e yeni yaptırımlar gelir mi’’ sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır Bakan Bolat'tan, ''İsrail'e yeni yaptırımlar gelir mi?'' sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır
22:32 Pençe-Kilit Operasyonu’nda 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 10:00:37. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement