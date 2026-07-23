Gençlik ve Spor Bakanı\'ndan 2026-2027 Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "2026-2027 sezonunun başarılı olmasını diliyorum. Hep beraber buradayız. Hep birlikte bunu başarabiliriz. Hepinize güveniyoruz. Türkiye futbolunun, Türk sporunun güçlü olmasını istiyoruz" dedi.

2026-2027 Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı, İstanbul Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin konular ele alındı.

"Spor kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu"

Toplantıda konuşan Bakan Bak, "Bu yıl da ilgili bakanlıklardan, federasyonlardan ve ilgili kuruluşlardan arkadaşlarımız değerli istişareler yaptı. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığımızla beraber bu konu üzerinde yaklaşık 1 buçuk, 2 aydır istişarelerde bulunuyoruz kendileriyle görüşüp. Spor kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu. Bizim için de çok çok kıymetli. Bu hususta da İçişleri Bakanımızla beraber gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz" dedi.

"Hepimiz kendi üzerimize düşeni yapmak zorundayız"

Türkiye'nin modern stadyumlara sahip olduğunu belirten Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekten spor tesisleri adına ülkemizde devrim yaşanmakta. Çok büyük stadyumlar, değerli tesisler, büyük yatırımlar gerçekleştirildi. Sporda büyük yatırımlar yapıyoruz. Milli takımlarımızın uluslararası alandaki başarıları. Ama bütün bunların yanında spor kültürünün yaygınlaşması, paylaşılması, sporun bir toplumsal uzlaşı sahası olması için de hep beraber çalışmamız lazım. Bu kültür oluşmalı" dedi.

Özellikle büyükşehirlerin bu konuda tecrübesi olduğunu dile getiren Bakan Bak, "Hepimiz kendi üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Özellikle de değerlendirme yaptığımızda şu var: Sosyal medyadan başlayan, ardından demeçlerle devam eden, müsabaka başlamadan pek çok sonucun ortaya çıktığı suçlamaların ve toplumu geren, özellikle taraftar kitlesini hareketlendiren şeyler olduğunu görüyoruz. Bunları hep beraber çözmeliyiz. Buna engel olmalıyız. Hiçbir karşılığı olmayan açıklamalarla insanları yönlendiren kişilerle karşılaştığımız sürece bunlarla ilgili Adalet Bakanlığı çerçevesinde, sosyal medya düzenlemesi yapan kim olursa olsun, kim ne derse desin, hepsiyle bu alanda net yasanın bize verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli değerlendirmeleri, gerekli işlemleri yapacağız. Buna müsaade edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sporun değerinin yükseltilmesi, marka değerinin yükseltilmesini istiyoruz"

"Futbolun marka değerini yükseltmemiz lazım" diyen Bakan Bak, "Kulüpler kendi sorunlarını iletecek, devlet buna bakacak, gerekli çalışmaları yapacak. İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımızla neler yapabiliriz diye yakından çalışıyoruz, çok yakın takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sporun değerinin yükseltilmesi, marka değerinin yükseltilmesini istiyoruz. Bu noktada hepimize görev düşüyor" dedi.

"Futbol Federasyonumuzla koordinasyon içerisindeyiz"

Teknolojik yatırımlar yaptıklarını da anlatan Bakan Bak, şunları söyledi:

"160 bin müsabaka oynanıyor. O müsabakalarla ilgili gerekli planlamaların yapılması gerekiyor. Futbol Federasyonumuzla koordinasyon içerisindeyiz. Kulüplerimizle koordinasyon içerisindeyiz. Valilerimizle, emniyet müdürlerimizle, taraftar kitlelerimizle herkese görev düşüyor."

Sporun birleştirici, iyileştirici gücünün kullanılması gerektiğini belirten Bak, "Toplumsal uzlaşma için bu çok önemli. Sosyal aktivite olarak toplumun paylaştığı ortak değerlerin zedelenmesine müsaade edemeyiz. Hep beraber bu noktada çalışmak zorundayız" diye konuştu.

"Türkiye futbolunun, Türk sporunun güçlü olmasını istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak stadyumları en iyi şekilde hazırladıklarının altını çizen Bak, "Gelen talepler, değerlendirmeler çerçevesinde hem kulüplerimizle de bu koordinasyonu sağlıyoruz. İllerde valilerimiz sağ olsunlar, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız değerlendiriyorlar. Ama dediğim gibi müsabaka sadece müsabakanın başladığı stadyumda değil, deplasmana gidiş yollardan itibaren başlıyor, takımların çıkışından itibaren başlıyor. Burada herkes seyircisiyle, yol üzerindeki güzergah üzerinde herkes kendine düşen görevleri yerine getirecek. O yüzden biz 2026-2027 sezonunun Türk futbolu için marka değerinin yükseldiği, başarıların olduğu, kulüplerin güzel futbolla, güzel sonuçlarla, güzel başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bunlara ihtiyacımız var. Bunu başarabilecek güçteyiz. Birleşebilecek güçteyiz" dedi.

Bakan Bak, "Gerçekten takımlarımızın spor kültürünü artırmaya çalışıyoruz. Bizim hedeflerimiz var. Büyük organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Malumunuz bu yıl Konferans Ligi'ni organize ettik. Dolayısıyla pek çok başarılı işi organize etmiş bir ülke. Bu bu başarılı sicilimizin artmasını istiyoruz. O yüzden birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Bölgede, ülkede barışa, birlik ve beraberliğe, bir olmaya, birlikte bu işi başarmaya ihtiyacımız var. Çünkü biz ülke olarak bunu başaracak güçteyiz. Hepimize görev düşüyor. Kulüp başkanından teknik direktörüne, yöneticisine, spor editörüne herkese görev düşüyor. Herkes kendi sınırlarını belirlemeli, o sınırlar çerçevesinde hareket etmeli. Kimsenin, başkanın da ifade ettiği gibi kimsenin eleştirirken hakaret etmeye hakkı yok. Bunlar hiçbir şekilde yasal çerçeveler içerisinde ifade edilemez, düzeltilmeli. 2026-2027 sezonunun başarılı olmasını diliyorum. Hep beraber buradayız. Hep birlikte bunu başarabiliriz. Hepinize güveniyoruz. Beraberiz, birlikteyiz, güçlüyüz. Biz Türkiye'yiz. Türkiye futbolunun, Türk sporunun güçlü olmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp temsilcileri ve ilgili şube müdürleri katıldı.